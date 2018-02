Le libraire propose: Mermoz, de Joseph Kessel

Le libraire : Daniel Dompierre (librairie Le Fureteur, 25, rue Webster, Saint-Lambert)

Le livre : Mermoz, de Joseph Kessel (Folio)

« Je pourrais résumer ce livre en une phrase : qu'est-ce que perdre un ami et qu'est-ce que lui rendre hommage ? C'est le témoignage chaleureux et poignant de Kessel pour cet ami qui était, si je puis dire, un monument du genre humain. Il est mort tragiquement et beaucoup trop jeune, à l'âge de 35 ans. C'était un aventurier qui livrait le courrier outre-mer. Il est disparu dans l'océan. C'est aussi un prétexte pour Kessel de raconter l'épopée de l'aéropostal. Quand j'en ai l'occasion, c'est un livre que je recommande aux gens qui aiment les biographies. C'est un livre très touchant qui a une grande force d'évocation. »

- Propos recueillis par Nathalie Collard, La Presse