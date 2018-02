Littérature et sexualité: chaud ou froid?

Les empocheurs, Yves Beauchemin

«Jérôme s'exécuta. C'était, en somme, la chaude lapine rêvée des ados et des jeunes hommes salaces, à deux doigts des tâcheronnes de la porno, et apparemment inassouvissable. Au troisième coït, Jérôme, un peu essoufflé, suggéra gentiment qu'ils dorment, étant donné qu'elle est venue, justement, pour soigner son insomnie. Elle accepta sans se faire prier. Cela les mena jusqu'à 4 h 10 du matin, moment où Jérôme fut tiré d'un rêve abracadabrant par une pipe qui aurait fait fondre le Groenland.»

Tromper Martine, Stéphane Dompierre

«Les choses allaient bon train dans l'appartement d'à côté. Kate n'avait plus de soutien-gorge ni de culotte. À quatre pattes sur le lit, vêtue seulement de ses bas de nylon et de son porte-jarretelles, elle se faisait lécher la fente par-derrière. J'en avais les jambes en coton tellement ça semblait délicieux. Caché par l'épais rideau à moitié ouvert, je me suis débarrassé de mon t-shirt et de mon pyjama pour me masturber à mon aise. On ne se croit pas voyeur et, hop, un événement imprévu nous transforme à jamais. Mallory s'est étendue sur le dos et a attiré les fesses de Kate vers elle pour y enfouir son visage. Kate a courbé l'échine vers l'arrière, assise sur le visage de Mallory, ses seins fermes pointés vers moi. Elle a ouvert les yeux un instant pour regarder dans ma direction, comme si elle avait senti ma présence. Elle a vu ma tête d'ahuri qui dépassait derrière le rideau, a souri et m'a soufflé un baiser, a dit quelque chose à sa copine qui s'est contentée de lever son pouce pour signifier son approbation, toujours occupée entre les jambes de Kate.»