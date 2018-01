Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre décortiqué 

Les personnages féminins

Le personnage central du roman est Madeleine, fille de Marcel Péricourt, qui tenait quand même un rôle plus effacé dans Au revoir là-haut. Avoir une femme protagoniste, admet Pierre Lemaitre, lui a permis d'explorer de nouvelles avenues, notamment sur la place des femmes qui, pendant les années 30, étaient considérées comme des êtres «relatifs». «Et puis une femme en entraînait une autre, et je me suis retrouvé avec quatre femmes personnages principaux. J'ai trouvé ça passionnant à écrire.»

Le casting

Pierre Lemaitre l'avoue, il travaille toujours avec un plan. «Certains auteurs disent: "On verra comment ça avance." Moi, je ne sais pas faire ça. Si je ne prévois pas, à un moment, je vais dans le mur.» Son plan, en revanche, n'est pas trop détaillé, question de «laisser à l'écriture la chance de fabriquer des choses.» Par exemple, l'auteur fait littéralement des castings de personnages. «Mon petit Paul avait besoin d'une infirmière, alors j'ai fait défiler des candidates. Puis, j'ai vu arriver cette Polonaise qui ne parlait pas un mot de français. J'ai dit: "Ah! c'est pas mal, c'est un joli personnage prometteur de relance et de drôlerie." Alors, je l'ai embauchée.»

Les références actuelles

En lisant Couleurs de l'incendie, on sourit souvent à l'évocation de sujets très contemporains, comme l'évasion fiscale ou le pétrole irakien. Pierre Lemaitre rigole: l'idée de départ, dit-il, n'était pas de traquer les résonances avec aujourd'hui. Mais une fois débusquées, pas de raison de s'en priver. «Par exemple, cette époque, c'est le début de la technocratie moderne, représentée par le personnage de Gustave Joubert. Six mois après l'élection du technocrate Macron, forcément, ça m'a amusé. C'est dans ces années-là aussi qu'on a inventé les comptes numérotés, alors quand j'ai vu arriver les Paradise Papers, je me suis dit: "Quelle merveilleuse pub on fait à mon livre!"»

La suite

Le sort de la majorité des personnages de Couleurs de l'incendie est scellé à la fin du livre, alors que Pierre Lemaitre décrit sommairement ce qu'ils sont devenus dans les années suivantes. Tellement qu'on se dit que l'auteur s'est coupé bien des avenues pour la troisième partie de la trilogie, à paraître dans 18 mois. «Pour qu'un feuilleton soit bon, il faut qu'il soit un peu surprenant. Si je laisse toutes les pistes ouvertes, on tombe dans le maniérisme, le système... Je ferme des portes pour ne pas être tenté de les réutiliser, sinon ça me renverrait une image de moi que je n'accepte pas trop.» Bref, Pierre Lemaitre n'aime pas la facilité. «En tout cas, pas celle-là. Mais il y a des facilités que j'adore! J'aime bien de temps en temps quand c'est facile.»