 Oeuvres graphiques: cinq classiques de la littérature revisités 

Le premier homme

D'après l'oeuvre d'Albert Camus. Jacques Ferrandez. Gallimard Bande dessinée. 184 pages.À partir du dernier texte de Camus trouvé sur les lieux de l'accident qui l'a tué - texte qui sera publié des décennies après sa mort -, Ferrandez imagine des lieux, des scènes, des atmosphères, lui qui connaît très bien l'Algérie. Il met en images les dialogues, mais aussi les silences, et se met lui-même en scène à travers les mots de Camus. Un exercice de style réussi.

La vie devant soi

(Émile Ajar) Romain Gary. Illustré par Manuele Fior. Futuropolis. 232 pages.On retrouve ici le très beau roman de Romain Gary, publié sous le pseudonyme d'Émile Ajar, qui lui a valu le prix Goncourt en 1975. Il ne s'agit pas d'une bande dessinée ni d'un roman graphique, mais bien du texte intégral, accompagné de très belles illustrations de Manuele Fior. Un beau livre.

Le journal d'Anne Frank

Ari Folman et David Polonsky. Calmann-Lévy. 162 pages .Incontournable pour éduquer les jeunes à propos de la Seconde Guerre mondiale, Le journal d'Anne Frank est bon an, mal an à l'étude dans les cours de français du secondaire. Ici, Anne prend les traits d'une jeune fille aux cheveux bruns et à l'air espiègle malgré les drames qui marqueront sa vie. Comme bien des adolescentes, elle se confie à son journal qui, au fil des jours, accueillera des confidences de plus en plus tragiques.