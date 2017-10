L'horreur, «plaisir coupable»?

La recherche de sensations fortes

Souvent liée au roman noir, au thriller, au fantastique ou à la science-fiction, la littérature d'horreur aborde des thématiques variées - de la peur du noir à l'arachnophobie, en passant par les tueurs en série... Chez certains éditeurs, comme Alire, on ne la catégorise pas dans un genre, mais plutôt comme une «couleur qui imprègne un texte».

Ce qui est toutefois universel et fondamental dans la littérature d'horreur, suggère Pierre-Alexandre Bonin, c'est que le lecteur puisse ressentir la peur du protagoniste par procuration.

«On vit dans une société hyper sécurisée et hyper sécuritaire où on n'a plus cet instinct de survie. Toutes nos peurs - peur du noir, des animaux sauvages - ont été évacuées, mais je pense que, fondamentalement, l'être humain a besoin de temps en temps d'avoir peur et de ressentir cette adrénaline», affirme-t-il.

«Pour moi, on est dans le même registre que les gens qui pratiquent des sports extrêmes pour éprouver les sensations fortes, qui vont faire les manèges les plus intenses et rechercher cette adrénaline. Je pense que le roman d'horreur va aller chercher les mêmes sensations.»

«"L'émotion la plus forte et la plus ancienne de l'humanité, c'est la peur, et la peur la plus ancienne et la plus forte est celle de l'inconnu", écrivait Lovecraft dans Épouvante et surnaturel en littérature», souligne de son côté Antonio Dominguez Lieva.