La vie en livres de Katherine Pancol

L'écrivaine Katherine Pancol fait paraître ces jours-ci Trois baisers, volumineux roman dont l'action se déroule dans le milieu de la mode. Les fidèles de Pancol renoueront avec une galerie de personnages connus, découverts dans Les yeux jaunes des crocodiles et Muchachas. Nous avons demandé à cette prolifique romancière française de nous parler des livres qui l'ont marquée au cours de sa vie.

LE PREMIER LIVRE QUE VOUS AVEZ LU ?

« Je me souviens très bien, il s'agit de Sans famille de Hector Malot, un classique de la littérature française. C'est l'histoire d'un petit enfant abandonné recueilli par un cirque ambulant. Je devais avoir environ 5 ans. Nous rentrions du Maroc, et là-bas, comme je n'allais pas encore à l'école, ma mère m'avait appris à lire et à écrire. J'ai été une lectrice très précoce. »

UN LIVRE QUI A CHANGÉ VOTRE VIE ?

« Je dirais tous les livres de Colette. En la lisant, j'avais l'impression qu'elle décrivait un monde qui allait bientôt m'appartenir, un monde de désir, de plaisir, de liberté, de sensualité. Je devais avoir 6, 7 et 8 ans quand je la lisais. Enfant et adolescente, je lisais tout ce qui me tombait sous la main, sans discrimination. J'étais une véritable machine à lire. »

LE LIVRE QUE VOUS OFFREZ LE PLUS SOUVENT ?

« En fait, cela change au gré de mes lectures. J'ai tendance à offrir un livre que je viens de lire et que j'ai aimé. Ces temps-ci, c'est le roman Le déclin de l'empire Whiting de Richard Russo, un romancier américain que j'ai lu cet été. Je l'adore. Je suis retournée acheter tous ses autres livres. »

LE LIVRE QUE VOUS RELISEZ SOUVENT ?

« La comédie humaine, notamment Eugénie Grandet. Je suis folle de Balzac. C'est un écrivain qui raconte le coeur. De temps à autre, je me fais des piqûres de Balzac comme on se fait des piqûres de vitamines. Je relis également les livres de Colette, n'importe lequel au hasard. »

LE LIVRE QUE VOUS SOUHAITEZ LIRE CET AUTOMNE ?

« Oh là là ! J'en ai plein. Il n'y en a pas juste un. Je vous en nomme quelques-uns ? Il y a la correspondance d'Albert Camus et René Char [Gallimard]. Je l'emmène avec moi partout ces temps-ci. Il y a tous les romans de Richard Russo que j'ai achetés après avoir lu Le déclin de l'empire Whiting. Ils sont tous sur ma table. Je vais aussi lire le roman de Callan Wink, Courir au clair de lune avec un chien volé. Je peux continuer longtemps si vous voulez [rires]. »

LE LIVRE QUI SE TROUVE SUR VOTRE TABLE DE CHEVET AUJOURD'HUI ?

« C'est La beauté des jours de Claudie Gallay. J'ai lu plusieurs de ses livres, j'aime beaucoup son écriture. »