 Exporter le Québec en France: livres ouverts sur l'Europe 

Un intérêt accru?

Avec la prolifération des agents qui défendent les auteurs québécois dans l'Hexagone, Simon Philippe Turcot croit que les éditeurs français font peut-être preuve de plus d'ouverture aujourd'hui face à la littérature québécoise qu'il y a 10 ans. Malgré tout, certains titres n'ont pas réussi à trouver preneur en France dans le passé alors qu'ils avaient le potentiel, selon lui, de survivre dans ce marché hautement concurrentiel.

L'auteur David Goudreault, qui anime des soirées de slam poésie depuis plusieurs années en France et y sera publié au printemps prochain, constate pour sa part que les Français sont «friands de québécois».

«Je crois qu'ils ont compris qu'on ne parle pas le même français [rires], mais on se comprend et notre français est aussi intéressant que le leur. Je pense que ça va au-delà de la curiosité folklorique ou de l'exotisme de l'accent québécois.»

«Si on dresse un portrait de la représentation des auteurs d'ici dans l'Hexagone, ajoute Antoine Tanguay, force est de constater que nous rayonnons beaucoup plus qu'avant et que les succès des Jocelyne Saucier chez Denoël, Audrée Wilhelmy chez Grasset, Anaïs Barbeau-Lavalette au Livre de poche ou celui, impressionnant, de Larry Tremblay chez Folio - il faut dire que quinze prix internationaux, ça aide! - et l'ouverture de plusieurs maisons comme Flammarion [où a été publié L'année la plus longue de Daniel Grenier] sont des signes encourageants.»

Il reste qu'à son avis, il y a encore «du travail à accomplir et des préjugés tenaces à détruire à grands coups de ceinture fléchée et de lampées de caribou». Ainsi, souhaite-t-il, peut-être un jour n'aurons-nous plus droit à des titres qui contiennent les mots «tabernak [sic], froid ou orignal» lorsqu'on évoque des oeuvres québécoises dans les médias français.

Des succès québécois dans l'Hexagone

Bon nombre de Québécois ont été publiés dans de grandes maisons françaises au cours des dernières années - Dominique Fortier aux Escales, Catherine Leroux chez Denoël ou encore Audrée Wilhelmy chez Grasset. Même sans enregistrer à tout coup des ventes explosives - à l'image de La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette (63 000 exemplaires), certains auteurs ont bénéficié de tirages enviables. Le roman Six degrés de liberté, de Nicolas Dickner, a été publié à plus de 8000 exemplaires aux éditions du Seuil et sera repris chez Points le printemps prochain. «C'est déjà rare qu'un auteur d'ici soit publié en France, encore plus chez Points», se réjouit l'éditeur d'Alto Antoine Tanguay. Karoline Georges sera, quant à elle, la première Canadienne à entrer au catalogue de Folio SF en 2018. «C'est un rêve qui se réalise», ajoute-t-il.