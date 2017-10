Be$t-$eller$

Nous voici au pays des géants. De gros tirages, de grandes vedettes, des profits à l'avenant: Tom Hanks, Hillary Clinton, Ken Follett, Dan Brown et, à titre de comparaison, la Canadienne Margaret Atwood. Des clientèles différentes, mais des campagnes de marketing à l'image de leurs publications cet automne. Beaucoup d'exemplaires pour bien peu d'échos, toutefois, dans l'histoire de la littérature mondiale!

Da Vinvi? Non merci!

Au pays de Galles, en mai dernier, un magasin de charité d'Oxfam recevait tellement d'exemplaires du roman Da Vinci Code de Dan Brown que la direction a demandé aux généreux donateurs de s'en abstenir désormais. Sinon, le livre de Brown allait connaître le même sort que le «populaire» Fifty Shades of Grey et devenir un meuble.

Dan Brown

Titre du prochain livre: Origin

Sortie: 3 octobre

Hillary Clinton

Grand succès de librairie pour la candidate démocrate défaite à l'élection de novembre 2016 par Donald Trump. Mais cette nouvelle victoire au «vote populaire» n'a pas empêché une chute de 2 % des ventes en un an de livres de non-fiction, soit entre les mois de septembre 2016 et 2017 aux États-Unis, selon Publisher's Weekly.

Titre: What Happened

Sortie: 12 septembre

Ventes 1re semaine aux États-Unis: 167 000 exemplaires

49 000

Nombre d'exemplaires vendus en une semaine au Royaume-Uni du roman A Column of Fire de Ken Follett. Il y a deux jours, une séance de signatures avec l'auteur a eu lieu dans le cadre de la Foire internationale de Marseille. Pas dans une librairie ou une bibliothèque, mais dans l'auditorium du Palais des congrès. La salle contient 1200 places.

Ken Follett

Titre: A Column of Fire

Sortie: 12 septembre

Tom Hanks et les machines

À Londres, en novembre, l'acteur Tom Hanks donnera une conférence au Royal Festival Hall pour la parution de son recueil de nouvelles qui parlent toutes de son rapport avec les machines à écrire ou de son obsession pour celles-ci. La salle contient 2900 places.

Tom Hanks

Titre: Uncommon Type

Sortie: 26 octobre

125 000

Nombre d'exemplaires réimprimés cette année de l'un des plus grands succès de l'histoire de la littérature au Canada, The Handmaid's Tale (La servante écarlate en français) de Margaret Atwood. En raison de l'élection de Donald Trump, selon la romancière canadienne, mais aussi du succès de la série produite par la chaîne Hulu. Mme Atwood collaboreà l'écriture de la suite du livre pour la télévision.

Margaret Atwood

Titre cet automne: The Heart Goes Last

Sortie: 29 septembre