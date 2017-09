 Ouverture d'une enquête pour harcèlement envers Amélie Nothomb 

Agence France-Presse

Paris

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «harcèlement» et «menaces de mort réitérées» visant une femme soupçonnée de harceler la romancière belge Amélie Nothomb depuis des années, et qui a été hospitalisée d'office, a-t-on appris vendredi de sources judiciaire et proche de l'enquête.