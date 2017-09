Que lisent les élèves cette année?

Document 1, François Blais

Marie-Renée Lavoie, cours Littérature d'ici et d'ailleurs, Collège de Maisonneuve, Montréal«C'est l'un de mes préférés. Ça fait allusion au logiciel Word quand on crée un nouveau document. C'est un couple de losers finis, un univers qui fait penser un peu à L'hiver de force de Ducharme. Ils ne savent pas quoi faire pour gagner leur vie. Pour recevoir 20 000 $, ils soumettent un projet de roman au Conseil des arts. Ils obtiennent une bourse de 5000 $. C'est très drôle. Ils écrivent "comment ne pas écrire comme Marc Fisher". Blais se paie la tête du milieu littéraire aller-retour. Ça prend une bonne dose d'autodérision. L'ironie, l'humour noir et ce couple de losers, ça marche très bien avec les élèves. Je sais que nous sommes plusieurs à l'enseigner maintenant.»

Autres titres au programme:

- C'était au temps des mammouths laineux, Serge Bouchard

- Les yeux tristes de mon camion, Serge Bouchard

- L'aveuglement, José Saramago

- La vie est brève, Chantale Gingras

Que dit le Ministère?En gros, le ministère de l'Éducation laisse le champ libre aux enseignants de français et de littérature pourvu qu'ils respectent certains critères. En 4e secondaire, par exemple, on exige que les élèves voient au moins cinq oeuvres durant l'année, oeuvres illustrant trois univers différents et issues majoritairement du Québec et de la francophonie. On demande en outre que le choix des oeuvres reflète la diversité des genres, la qualité et la richesse de la langue. L'enseignant doit être en mesure de les mettre en contexte et de faire des liens entre chaque lecture.

Source: Programme de formation de l'école québécoise - Français, langue d'enseignement, ministère de l'Éducation du Québec