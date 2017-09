 Un temple dédié à Oscar Wilde dans Greenwich Village 

Le quartier de Greenwich Village à New York a désormais son «temple» en hommage à Oscar Wilde, l'écrivain irlandais devenu héros de la cause arc-en-ciel pour avoir revendiqué son homosexualité en pleine Angleterre victorienne.

Agence France-Presse New York

Cet hommage, conçu par les artistes David McDermott et Peter McGough, a pris ses quartiers dans une chapelle au sous-sol de l'église méthodiste protestante The Village Church, à quelques rues du Stonewall Inn, établissement d'où partit le mouvement pour les droits homosexuels en 1969.

Pièce centrale de la chapelle, transformée pour ressembler aux années 1880, lorsque Wilde vint faire des conférences aux États-Unis: un autel entourant une statue du grand écrivain et dramaturge, sculptée dans un bois fait pour imiter le marbre. Avec sur le piédestal, le numéro de détenu de l'auteur de The Picture of Dorian Gray.

Condamné en 1895 pour homosexualité, Oscar Wilde purgea deux ans de prison à Reading, dans le sud-est de l'Angleterre. Et c'est avec son numéro de détenu pour pseudonyme, C33, qu'il écrivit The Ballad of Reading Gaol, après son exil en France.