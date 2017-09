Polars: une rentrée criminelle

L'Année du lion - Deon Meyer - Seuil

novembre

Dans ce nouvel opus, le maître du polar sud-africain change de registre et propose un thriller futuriste: une épidémie a décimé les trois quarts des habitants de la planète. En Afrique du Sud, près du barrage de Vanderkloof, Willem Storm, son fils Nico et quelques rescapés tentent de survivre, mais des forces hostiles s'opposent à leur projet.

La femme de l'ombre - Arnaldur Indridason - Métailié

novembre

Dans ce deuxième volet de la Trilogie de l'ombre et dont l'action se situe en Islande au printemps 1943, on retrouve les enquêteurs Flovent et Thorson aux prises avec diverses affaires criminelles: un corps rejeté par la mer, un jeune victime d'une agression sauvage non loin d'un bar à soldats et la disparition d'une jeune femme fréquentant les militaires.

Deux balles/un sourire - Jean-Jacques Pelletier - Hurtubise

novembre

À Montréal, l'inspecteur-chef Henri Dufaux (déjà rencontré dans Bain de sang) aimerait comprendre pourquoi la victime d'un meurtre a un visage souriant après avoir reçu deux balles dans la tête. Son enquête le mène sur la piste des écoterroristes de Vert Demain qui éliminent les pollueurs.