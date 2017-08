Une chaîne de livres: Anne-Élisabeth Bossé

Stéphanie Bérubé

La Presse La Presse

Anne-Élisabeth Bossé est la dernière participante de notre chaîne de livres estivale. Elle a reçu de Kim Lévesque Lizotte Beauvoir In Love, d'Irène Frain. Auparavant, Marie-Thérèse Fortin avait offert La détresse et l'enchantement de Gabrielle Roy à Katherine Levac, qui avait donné Et au pire on se mariera de Sophie Bienvenu à Marie Soleil Dion, qui avait offert Capitale de la douleur de Paul Éluard à Kim Lévesque Lizotte. Si elle avait pu offrir un livre à son tour, Anne-Élisabeth Bossé aurait donné La vie sauve de Jonathan Lamy à Marie-Ève Perron.