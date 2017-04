L'actualité des livres

Sociologue à l'Université Harvard, Matthew Desmond a remporté le prestigieux prix Pulitzer (accompagné d'une bourse de 15 000 $ US) la semaine dernière pour son livre Evicted - Poverty and Profit in the American City. Dans ce récit touchant, Desmond présente huit familles de Milwaukee qui vivent dans la pauvreté extrême. Elles tentent de joindre les deux bouts, mais n'arrivent tout simplement pas à payer leur loyer, qui engouffre la majeure partie de leur budget.

Les lois américaines permettant à leurs propriétaires de les évincer, ces familles vulnérables se retrouvent sans toit au-dessus de leur tête. Ce livre qui brosse avec beaucoup d'humanité le portrait de la pauvreté aux États-Unis a profondément touché le jury dans la catégorie General Nonfiction. Il paraîtra le 23 août prochain en français chez Albin Michel.

Alec Baldwin se plaint des erreurs contenues dans son livre

L'acteur habitué de Saturday Night Live vient de publier son autobiographie, Nevertheless, et il n'est pas content. Alec Baldwin ne se gêne pas pour dire que son éditeur, HarperCollins, a bâclé son travail d'édition et de correction. « Les éditeurs étaient sans doute trop occupés pour faire un travail adéquat », s'est-il plaint ironiquement sur la page Facebook destinée à faire la promotion du bouquin. Il a précisé que le livre contenait plusieurs coquilles ainsi que des erreurs grammaticales qu'il a bien l'intention de corriger publiquement, toujours sur la page Facebook du livre.

Le chiffre de la semaine: 323

Nombre de livres censurés en 2016 aux États-Unis, selon une liste compilée par l'American Library Association.

Deux auteurs récompensés

Jocelyn Saint-Pierre, auteur de La tribune de la presse à Québec depuis 1960 (éditions du Septentrion), a remporté le Prix du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec/ministère des Affaires étrangères et du Développement international de France. Grâce à ce prix, qui récompense le meilleur livre de politique contemporaine québécoise, M. Saint-Pierre participera à la Journée du livre politique de France à Paris l'an prochain.

Marie-Claude Lapalme a remporté, quant à elle, le Prix littéraire Adrienne-Choquette (meilleur recueil de nouvelles au Québec) pour Le bleu des rives (Hamac).

À L'AGENDA

19 avril

Lancement table-ronde autour du thème « L'autre lecture : victoires et promesses de la critique littéraire au féminin » en compagnie de Julie Brunet, Lori Saint-Martin et Chloé Savoie-Bernard.

Librairie L'Euguélionne, 17 h 30.

20 avril

Causerie animée par Claudia Larochelle en compagnie de l'auteure Dominique Demers pour son dernier roman, Mon fol amour.

Librairie Monet,19 h. Réservations : 514 337-4083 ou evenements@librairiemonet.com

20 avril

Exposition et lecture publique autour d'un projet particulier d'impression au risographe (vieille imprimante) en compagnie des créateurs Shawn Cotton (écrivain et musicien) et Maude Nepveu-Villeneuve (écrivaine). On discutera des thèmes abordés dans les textes soumis par les deux auteurs : l'amour, la mort, le deuil, la santé mentale et l'environnement. Les gens sur place pourront imprimer leur propre affichette et les premiers arrivés repartiront avec un livre-souvenir.

Bistro culturel de l'Espace La Fontaine, parc La Fontaine, de 17 h 30 à 19 h.