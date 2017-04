Ma vie en livres: Pascale Montpetit

VOTRE PREMIER SOUVENIR DE LECTURE ?

« Ma mère nous lisait des contes avant qu'on soit en âge de lire, mes soeurs et moi. Je me souviens d'avoir été ravie et terrorisée à la fois par l'histoire de La reine des neiges d'Andersen. La reine attire un petit garçon dans son palais. Elle lui fait perdre la mémoire pour le garder auprès d'elle. Le garçon oublie son amour pour son amie Gerda, qui le cherche désespérément... Je me sentais chez moi dans ces mondes enchantés et je me disais que quand je serais grande, je serais une fée ! »

LE LIVRE QUI A CHANGÉ VOTRE VIE ?

« La vie devant soi de Romain Gary. Le livre préféré de beaucoup de lecteurs. Ça regorge de tendresse et d'humanité. C'est le vrai premier livre qui m'a donné le goût de lire : je ne savais pas qu'un auteur pouvait devenir un ami intime. Aussi, Le colosse de Maroussi d'Henry Miller. Dans ce récit de voyage, l'auteur raconte son périple en Grèce : la beauté du pays, la liberté qu'il lui inspire. Lu au début de la vingtaine, ça m'avait grisée et donné le goût de vagabonder. Également J'écris comme je vis, un livre d'entretiens avec Dany Laferrière. Ça m'a donné accès à l'univers de cet auteur qui se raconte à Bernard Magnier. Après, j'ai tout lu de lui, puis j'ai entrepris de lire les auteurs qu'il a aimés. C'est d'ailleurs souvent sur recommandation de quelqu'un que je choisis mes lectures. »

LE LIVRE QUI EST SUR VOTRE TABLE DE CHEVET EN CE MOMENT ?

« La bâtarde, L'asphyxie, La folie en tête, des romans de Violette Leduc. Je veux tout savoir sur cette femme scandaleuse, contemporaine de Simone de Beauvoir et pionnière de l'autofiction. Sa prose est percutante de franchise et de poésie. C'est une femme que j'aimerais incarner sur scène. Cet été, j'irai à Faucon, dans le Vaucluse, là où elle habitait à sa mort. »

LE LIVRE QUE VOUS RELISEZ TOUT LE TEMPS ?

« Tout le temps, c'est beaucoup dire, mais Le Tao te King de Lao-Tseu a survécu à tous mes déménagements. Un livre qui a 2000 ans, ça en impose quand même. Chacun y prend ce qui lui convient. On a l'impression que l'auteur nous connaît et nous conseille avec bienveillance... »

LE LIVRE QUE VOUS N'AVEZ JAMAIS LU, VOUS NE SAVEZ PAS POURQUOI ?

« William Faulkner. Je m'avoue vaincue ! Je n'arrive pas à trouver un accès pour entrer dans cette oeuvre tortueuse et touffue, je pense que c'est une drogue trop forte pour moi ! Je sais que c'est mon problème et pas le sien ; alors, un jour, j'y arriverai peut-être - c'est quand même un des plus grands de la littérature universelle... Autre coefficient de difficulté : ceux qui s'y connaissent me disent qu'il faut absolument le lire en anglais. »

CE QUE VOUS AVEZ L'INTENTION DE LIRE CE PRINTEMPS ?

« Ma vie, du psychanalyste Carl Gustav Jung. La psychologie des profondeurs me fascine. Elle nous invite à rencontrer et à connaître "cette étrangère/cet étranger avec qui on se lève tous les matins". Aussi : La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, un garde-forestier qui a observé les arbres en forêt, leur façon de communiquer entre eux et même de s'entraider à leur façon. J'habite la grande ville : quand le printemps revient, j'ai envie de prendre le bois et de me perdre dans la nature. »