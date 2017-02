Décès de l'auteur canadien Richard B. Wright

L'écrivain de St. Catharines, en Ontario, avait remporté le prix Giller et un prix littéraire du gouverneur général pour son roman Clara Callan, publié en 2001.

En plus d'écrire, Richard B. Wright enseignait au collège Ridley de St. Catharines.

L'an dernier, il a publié le roman Nightfall, dont l'action se déroulait dans la ville de Québec.

En 2008, il avait fait partie des semi-finalistes du prix Giller et du prix littéraire international IMPAC de Dublin pour October.

Il laisse dans le deuil ses fils Christopher et Andrew et ses petits-enfants Gage, Millie, Sydney, Abbey et Nathan.

«La fin de la vie et le passage du temps ont toujours fait partie de mes préoccupations», avait-il confié lors d'une entrevue accordée à La Presse canadienne, en 2007.

«Je crois que c'est une préoccupation pour la plupart des gens dans une culture humaniste laïque où la religion a, pour plusieurs, perdu de sa puissance. Je suis conscient que le temps diminue pour moi. J'ai 70 ans et, avec optimisme, je prévois 120 mois de plus pour moi. Pensez à la vitesse à laquelle un mois s'écoule.»