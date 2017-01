Marie Tifo: ma vie en livres

On a retrouvé Marie Tifo dans son rôle de Jacqueline O'Hara dans la série O' à TVA mardi dernier. La comédienne sera également sur les planches du TNM à compter du 17 janvier dans la pièce de Bertolt Brecht La bonne âme du Se-Tchouan, mise en scène par Lorraine Pintal et en musique par Philippe Brault. Elle nous a parlé de sa vie en livres.

Votre premier souvenir de lecture

Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. J'ai su lire avant de savoir marcher. Le corps emprisonné dans un plâtre, les livres étaient mes seuls amis. Je sais, c'est un peu mélo, mais c'est ce qui m'a faite. Alice et ses aventures dans le pays rêvé m'ont ouvert les portes de l'imaginaire et ont brisé le carcan qui me gardait prisonnière.

Le livre qui a changé votre vie

L'hiver de force de Réjean Ducharme. J'ai passé toute mon adolescence à lire les grands classiques. Hormis Félix Leclerc, avec Pieds nus dans l'aube qui fait partie de notre ADN, je n'avais jamais lu de roman québécois. Mais ayant reçu L'hiver de force en cadeau, j'ai découvert l'univers de Ducharme: Montréal, la rue de l'Esplanade, André et Nicole, ces personnages qui me touchaient. Je nous reconnaissais. Je ne savais pas encore que quelques années plus tard j'allais jouer dans Les bons débarras et devenir un de ses personnages.

Le livre qui est sur votre table de chevet en ce moment

La succession de Jean-Paul Dubois. Je lis toujours avant de dormir, peu importe l'heure. Ce livre me fait voyager dans des lieux et des univers surprenants avec une langue magnifique. La Floride, la pelote basque et un médecin dans une famille de suicidés qui cherche un sens à sa vie. C'est triste un peu, des fois beaucoup, mais toujours captivant et déconcertant. Et ça nous change des polars où on tue des femmes, avec des inspecteurs alcoolos.

Le livre que vous n'avez jamais lu, vous ne savez pas pourquoi

À la recherche du temps perdu</span> de Proust. Il est sur ma table de nuit, je lis une page de temps en temps et je m'y perds, mais je me dis que je ne suis pas la seule et je m'acharne.

Le livre que vous avez l'intention de lire cet hiver

Autour d'Éva de Louis Hamelin, un critique littéraire qui m'a fait découvrir de grands romans et de grands écrivains américains, ce qu'il est lui-même. Sa langue est aussi belle, riche et diversifiée que la nature qu'il décrit.