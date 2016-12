Beaux livres de dernière minute

Ligne du temps

On connaît assez bien le cubisme et l'impressionnisme, mais qui peut parler de l'École de St Ives ou de l'orphisme? Ce livre imposant retrace tous les courants de l'histoire de l'art, majeurs ou plus localisés, et sa particularité est de les avoir recensés en ordre antéchronologique, soit du plus récent au plus ancien. Regroupés par grandes périodes historiques, tous les thèmes sont accompagnés d'une ligne du temps qui les situe dans l'histoire. Et bien sûr, il y a une foule d'exemples pour les illustrer. À la fois beau et instructif. - Josée Lapointe

La grande chronologie de l'art. Phaidon, 368 pages. 79,95 $.

Évolution acrobatique

Cette histoire du cirque se distingue par ses nombreux dessins, illustrations, affiches et photographies, qui témoignent de l'évolution extraordinaire des arts acrobatiques au fil des ans. De ses balbutiements en Angleterre au XVIIIe siècle aux chapiteaux contemporains, en passant par les grands courants de cirque aux États-Unis, en Europe, en Chine et en Russie, le cirque nous est conté avec force détails par l'auteur et collectionneur Pascal Jacob. Un véritable tour de force. - Jean Siag

Une histoire du cirque. Pascal Jacob. Seuil, 233 pages. 89,95 $.