Coeur de pirate et Half Moon Run au Festival de jazz

Milk & Bone et Urban Science Brass Band seront également de cet événement de la série Sessions 375, auquel on avait annoncé lundi la participation de deux autres groupes montréalais qui font carrière sur la scène internationale, The Franklin Electric et Plants and Animals.

La soirée empruntera le modèle de la fête à Montréal présentée par les FrancoFolies dimanche dernier. Plants and Animals et The Franklin Electric se succéderont sur la scène Rio Tinto, rue Ste-Catherine, à compter de 17h.

Puis Milk & Bone, Coeur de pirate et Half Moon Run chanteront tour à tour sur la scène TD de la place des Festivals à compter de 19h30 jusqu'aux environs de minuit.

Urban Science Brass Band fera le pont entre ces différentes prestations avec son spectacle déambulatoire.

Cette fête musicale gratuite, qui s'inscrit dans la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal, aura également lieu au Métropolis, à l'Astral et à la Place Heineken en compagnie de Black Tiger Sex machine, Apashe, Karluv Klub, VNCE Carter/High Klassified et Pierre Kwenders.