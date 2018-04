 FZ Ingénierie: un support pour tablettes issu de l'impression 3D 

L'INNOVATION: Un support universel pour téléphones et tablettes entièrement conçu et fabriqué au Québec avec la technologie d'impression 3D, mis sur le marché en un temps record.

QUI ?

Futur Zénith Ingénierie, ou FZ Ingénierie, a seulement trois ans d'existence, mais déjà plusieurs réalisations dans le domaine de la fabrication additive, mieux connue sous le nom d'impression 3D. « Normalement, on travaille pour l'industrie de l'aéronautique et le secteur médical », explique son président-directeur général, Frédéric Poulin.

« C'est à la demande d'un client qu'on a fait des tests sur un type de matériau et qu'on a eu l'idée d'en faire un support pour appareils mobiles. » Le résultat a été concluant et l'entreprise a décidé de commercialiser le produit de son travail de recherche-développement.

LE PRODUIT

Uclip est une pince universelle pour téléphones et tablettes qui a été entièrement conçue et fabriquée avec la technologie d'impression 3D. Entre l'idée et le prototype, il s'est écoulé deux mois. Il a fallu un an et demi de travail en tout, jusqu'à la mise en marché d'Uclip. « C'est très rapide, précise Frédéric Poulin. Il faut normalement compter trois ans pour arriver à un tel résultat. »

Uclip n'est pas le premier support pour appareils mobiles sur le marché, convient l'ingénieur. Mais c'est le seul qui soit aussi polyvalent et compatible avec tous les types d'appareils, selon son concepteur. Il s'accroche au volant de l'auto, à l'écran de l'ordinateur ou au comptoir de la cuisine.

Son secret : il est fait d'un mélange de thermoplastique-uréthane et de thermoplastique-éthylène qui le rend à la fois flexible, indéformable et indestructible, assure FZ Ingénierie.

Le petit objet breveté se décline en plusieurs couleurs et il est en vente depuis décembre dernier au prix de 17,99 $.

L'AVENIR

L'Uclip est le premier produit de consommation conçu par FZ Ingénierie. Il est fabriqué Boucherville, ce qui fait la fierté de ses créateurs. « Notre intention est de créer ici le plus longtemps possible », affirme Frédéric Poulin.

Les ventes d'Uclip contribuent au financement des autres projets de la petite entreprise de Montréal qui compte 10 employés. Assez pour conclure prochainement une entente avec un distributeur américain et pour réfléchir à d'autres versions plus évoluées du produit, indique Frédéric Poulin.

Autofinancée depuis ses débuts, l'entreprise est maintenant à la recherche de financement externe pour se faire une plus grande place sur le marché de la fabrication 3D et l'impression de surface, un énorme potentiel estimé à 8 milliards US dans le monde.