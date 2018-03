Local Logic: l'art de la donnée

QUI

Trois condisciples du programme de maîtrise en urbanisme de l'Université McGill, Vincent-Charles Hodder, Colin Stewart et Gabriel Damant-Sirois, ont combiné en 2014 leur passion pour les données et la ville en fondant Local Logic.

« Nous avions des parcours très différents : ma spécialité, ce sont les finances, Colin, la programmation et Gabriel, les statistiques, précise Vincent-Charles Hodder, PDG de la jeune entreprise. On avait tous un intérêt très développé pour les villes. » Un quatrième partenaire, le programmeur Alexandre Pagé, s'est joint à l'équipe en 2015.

Local Logic compte aujourd'hui 12 employés et a obtenu 1,3 million en financement.

LE PRODUIT

En utilisant les informations provenant de plus de 500 sources, notamment les données ouvertes des organismes publics, en intégrant en plus les commentaires des utilisateurs, Local Logic offre aux agences immobilières une fiche pour chaque résidence à vendre. Centris, Sotheby's, Royal LePage et Realtor, entre autres, utilisent cette plateforme qui donne un pointage à divers aspects du secteur. Est-il aisé de s'y promener à pied ? Où sont les transports en commun et les parcs ? Y a-t-il beaucoup de bruit et, si oui, qu'est-ce qui le génère ?

« Notre objectif, c'est de quantifier l'aspect qualitatif des villes. Et le défi est plus grand que de simplement trouver des données.» - Vincent-Charles Hodder, PDG de Local Logic

« À l'angle des boulevards René-Lévesque et Robert-Bourassa, c'est très différent de Saint-Viateur et Saint-Laurent : pourquoi ? Comment chiffrer ça ? »

La plateforme conçue par Local Logic y parvient plutôt bien, assure le PDG : elle a ainsi quadrillé 3000 villes aux États-Unis et 156 au Canada. « Ce n'est pas parfait, mais c'est solide, et ça s'améliore continuellement », dit-il. Le processus comprend en effet les commentaires des utilisateurs qui peuvent influencer les notes attribuées à certains aspects.

Selon ses estimations, les clients qui ont accès à ces données contacteront plus souvent l'agent immobilier, soit un « taux de conversion » plus élevé de 36 %.

L'AVENIR

Pour les jeunes fondateurs de Local Logic, la mission va bien au-delà de l'aide à la vente immobilière : ils veulent contribuer à l'avènement de villes intelligentes. « Nous voulons avoir un impact sur la façon dont les gens utilisent la ville, et que celle-ci, en retour, desserve mieux les citoyens », résume le PDG. Concrètement, c'est d'utiliser la capacité de leur plateforme pour tracer les pistes cyclables, ajouter des circuits d'autobus ou choisir de façon optimale l'emplacement des parcs, bibliothèques, écoles et nouveaux projets immobiliers. « Si on a une bonne compréhension des besoins des citoyens, cette information peut rendre les villes plus intelligentes », plaide-t-il.