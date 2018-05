Endosser les conséquences - Attention, terrain glissant !

N'hésitez pas à discuter budget avec un proche qui vous demande de le cautionner. « Souvent, les gens n'osent même pas demander comment la personne endossée va faire pour les rembourser concrètement », observe Pierre Leblanc, de Groupe Leblanc Syndic. Tout comme la banque, « on devrait pouvoir prendre une décision d'affaires réfléchie, ne pas avoir peur de prendre un peu de recul et de poser les questions : "Pourquoi en as-tu besoin, quel est ton dossier de crédit ?" »

« Si la personne n'est pas gênée de demander un endossement, il n'y a pas de gêne à dire : "Ça va me faire vraiment plaisir de t'endosser, par contre, je vais devoir voir une copie de ton dossier de crédit, de ton budget, une preuve de revenu", avise Pierre Leblanc. La personne va peut-être dire : "C'est trop compliqué, laisse tomber." Parfait. Ça cache exactement les raisons pour lesquelles on hésitait à prêter. »

La notaire et planificatrice financière Guylaine Lafleur, de Bachand Lafleur, groupe conseil, met en garde contre les cautionnements évasifs. « Il y a des cautionnements qui vont couvrir un emprunt X et toute autre somme qui pourra être empruntée par l'emprunteur auprès de l'institution financière. Le cautionnement n'est pas un bar ouvert. Il doit se limiter à l'emprunt qu'on est prêt à cautionner. »

Dans le cas d'un prêt auto, Pierre Leblanc suggère de demander à être coemprunteur plutôt que caution. « Si la personne ne rembourse pas, on est propriétaire du véhicule et on a le droit de le garder. Si on est juste endosseur, l'emprunteur peut garder le véhicule, continuer à rouler, et l'institution financière peut exiger le remboursement strictement à l'endosseur. »