La vie avec la faillite - Les autres options

Isabelle Dubé

La Presse La Presse Quelle est la différence entre la faillite, la proposition de consommateur et la consolidation de dettes ? Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire chez Option consommateurs, nous aide à y voir plus clair.

LA CONSOLIDATION DE DETTES Elle consiste à faire un seul emprunt auprès d'une institution financière qui servira à rembourser toutes ses dettes. L'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un seul paiement à effectuer chaque mois et que le taux d'intérêt peut être plus bas que celui d'une carte de crédit. « Le problème, c'est qu'elle est vue par certains consommateurs comme un produit miracle, avertit Sylvie De Bellefeuille. Mais ça ne règle pas le problème à la source. Si la raison pour laquelle vous avez accumulé des dettes sur votre carte de crédit est que vous avez à la base un budget qui est déficitaire et que vous ne faites pas des corrections dans votre rythme de vie et dans vos dépenses, vous allez continuer à avoir un budget déficitaire. Si vous continuez d'utiliser des cartes de crédit, ça permet seulement de reculer le mur avant de foncer dedans plus fort. Pour que ce soit efficace, ça demande un peu de ménage dans ses finances. »

Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire chez Option consommateurs. Photo Option Consommateur