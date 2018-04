Train de vie - Quitter son mari violent et repartir à neuf

Nathalie Côté

Collaboration spéciale La Presse La Presse Quitter un conjoint signifie parfois perdre sa sécurité financière. Après 25 ans avec un homme psychologiquement violent, France a finalement décidé de partir.

Elle a toutefois des défis financiers devant elle.

Le problème

À 50 ans, France a décidé de se séparer du père de ses trois enfants, épuisée de se faire dénigrer par ce dernier. Comme elle n'était pas mariée, elle n'a pas droit au partage du patrimoine familial. Elle repart donc avec sa part de la maison et quelques biens. « Il doit me remettre 97 000 $ sous peu, et j'aimerais les utiliser de la manière la plus judicieuse possible, explique-t-elle. Je ne connais pas grand-chose à ces affaires-là, c'est mon ex qui s'occupait de tout. » Logée par sa mère depuis décembre, elle souhaite se trouver un nouvel endroit où habiter d'ici juin. Elle envisage de s'acheter un condo d'une valeur de 165 000 à 170 000 $. Le problème, c'est qu'elle ne travaille actuellement que quelques heures par semaine dans une commission scolaire et reçoit de l'assurance-emploi simultanément. Elle croit pouvoir trouver un endosseur pour son prêt hypothécaire, mais cela demeure incertain.

« Des postes viennent de s'ouvrir à la commission scolaire, j'aimerais en décrocher un à temps plein, explique-t-elle. Je pense que j'ai de bonnes chances. Mais je me demande s'il ne vaudrait pas mieux trouver un emploi mieux payé ailleurs, même s'il n'y a pas de fonds de pension. » À la suite d'un imbroglio financier survenu après un accident de travail, elle a une dette d'impôt à rembourser. De plus, comme ses plus jeunes sont encore aux études et habitent chez leur père, elle devra lui verser une pension alimentaire. Quant à ses épargnes, elle a conservé son régime de retraite d'un employeur précédent auquel s'ajoute le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) pour son emploi à temps partiel à la commission scolaire. Elle est toutefois consciente que sa retraite n'est pas assurée actuellement. LES CHIFFRES Revenu (2017) : 25 000 $ Fonds de pension chez l'ancien employeur : 147 221 $ Rente projetée du RREGOP : 8790 $ par année à 60 ans et 5713 $ à partir de 65 ans Montants projetés de la RRQ : 359 $ à 60 ans et 515 $ à 65 ans REER : 11 840 $ Montant à recevoir à la suite de la séparation : 97 000 $ Marge de crédit : 4500 $ Carte de crédit : 4500 $ Dette d'impôt : 151 $ par mois jusqu'en octobre Pension alimentaire à verser : 30 $ par semaine Estimation des dépenses personnelles de base (excluant le logement) : 1000 $ par mois

La solution

France est dans une période de grands bouleversements. Avant de songer à acheter un condo, elle devrait stabiliser sa situation, croit André Lacasse, planificateur financier chez Services financiers Lacasse. « Sa priorité, actuellement, c'est de se trouver un emploi pour subvenir à ses besoins, estime-t-il. Elle a déjà un pied dans la porte à la commission scolaire. Ce serait une bonne chose d'y obtenir un emploi à temps plein. Sinon, elle devra se trouver autre chose. » Elle aura une idée beaucoup plus claire de sa situation financière ensuite. Elle pourra alors évaluer si devenir propriétaire est réellement une bonne idée.

André Lacasse, planificateur financier. Photo David Boily, La Presse. André Lacasse, planificateur financier. Photo David Boily, La Presse.

Si elle a le choix entre deux emplois à temps plein, elle aurait probablement avantage à prendre celui à la commission scolaire plutôt qu'un autre dans une entreprise privée, même si le salaire était un peu plus élevé. « Avec le fonds de pension, son montant pour la retraite serait bonifié de beaucoup, c'est un net avantage, estime-t-il. Mais il faut aussi qu'elle aime son emploi, c'est important. » Quant à l'argent versé par son ex, il lui suggère de l'utiliser pour rembourser ses dettes. Ensuite, elle pourrait ouvrir un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) et y déposer le maximum autorisé, soit 57 500 $. « Le reste devrait être investi dans des placements non enregistrés en attendant que sa situation soit plus claire, indique M. Lacasse. Ce sera un fonds de prévoyance et ça pourrait être une mise de fonds éventuellement. » Compte tenu de ses revenus peu élevés actuellement, le REER n'est pas vraiment une bonne option pour elle pour l'instant.

Planification de la retraite

Autre avantage du CELI pour sa retraite : elle pourrait retarder sa demande de prestations au régime de rente du Québec (RRQ). Elle pourrait puiser dans son CELI entre 65 et 70 ans. « Pour chaque année de report, sa rente sera bonifiée », rappelle M. Lacasse. Comme les retraits du CELI ne s'ajoutent pas à son revenu, elle pourrait bénéficier du supplément de revenu garanti en attendant. D'ailleurs, elle doit rattraper le retard qu'elle a pris dans la planification de sa retraite. Or, son budget actuel ne prévoit aucune épargne en ce sens ! M. Lacasse lui suggère de mettre de côté 10 % de son revenu net. « Si elle gagnait 40 000 $ dans son prochain emploi, cela représenterait environ 2500 $ par année », estime-t-il. Donc, si France laissait ses économies dans le CELI et y ajoutait 2500 $ par année, elle aurait 460 000 $ en banque à 65 ans, les rendements et son ancien régime de retraite compris. Cela exclut cependant les sommes supplémentaires qu'elle pourrait toucher du RREGOP, si elle décroche un poste à la commission scolaire. Elle a donc encore le temps de corriger le tir en vue de sa retraite.

Condo