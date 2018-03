Un congé sabbatique pour prendre soin de maman

Pascale peut-elle prendre un congé d'un an, sans salaire ni soucis, et sans sacrifier sa retraite ?

Elle a 56 ans et elle est essoufflée.

« J'ai eu des années difficiles, dernièrement, avec un divorce et la vente de la maison, et maintenant, je dois m'occuper de ma mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer », raconte Pascale.

« J'aimerais savoir si je peux prendre une année sabbatique. »

Enfant unique, Pascale est seule pour prendre soin de sa mère.

« J'ai élevé deux enfants, et c'est pas mal moins compliqué que de prendre soin d'un parent atteint d'alzheimer et de démence, constate la Montréalaise. C'est très demandant en temps et en énergie. »

Sa mère habite en région. « Je ne peux être aussi présente que je le voudrais », déplore-t-elle.

Pascale travaille dans une petite entreprise de services, où elle gagne 50 000 $ par année.

SALAIRE NET 35 000 $, AUCUNE DETTE

Son salaire net de près de 35 000 $ couvre tout juste ses dépenses. Pas de surplus en fin d'année. « Mais pas de dettes », ajoute-t-elle.

Elle habite seule dans un appartement qui lui coûte 1200 $ par mois. « Je possède une voiture d'occasion 2012 que j'ai payée comptant en 2016 », indique-t-elle.

Ses enfants ont quitté la maison - qu'elle ne possède plus - et la plus jeune entame son dernier trimestre universitaire. « Selon le jugement de divorce, je paie les droits de scolarité de 1500 $ par session. Donc cette session d'hiver 2018 est mon dernier paiement. »

Pascale et son employeur versent chacun 1000 $ par année dans le REER collectif des employés. Elle y détient environ 8000 $.

L'entreprise n'offre aucun programme de congé à traitement différé.

ÉPARGNES DE 400 000 $

Pascale détient néanmoins 240 000 $ en REER, 29 000 $ en CELI et 131 000 $ en fonds communs non enregistrés - en bonne partie le résultat du partage du patrimoine familial.

« Avec les intérêts que me rapportent les fonds communs, je me paie un voyage par année qui me coûte en général entre 3000 $ et 3500 $ », ajoute-t-elle.

Cette dépense n'est pas incluse dans son budget. Elle veut maintenir cette douce habitude à la retraite, qu'elle aimerait prendre à 62 ans. Elle espère alors maintenir son train de vie actuel.

« Je suis consciente que je vais devoir toucher à ces épargnes, mais jusqu'à quel point est-ce que je peux le faire ? Est-ce que c'est réaliste ? »

Une année sabbatique « [lui] permettrait d'équilibrer un peu les choses, de reprendre [son] souffle ».