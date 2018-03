Questions sur les impôts : santé

Des réponses à vos questions : vous avez été nombreux à répondre à notre appel à poser vos questions sur les impôts et vos déclarations de revenus, que vous devrez soumettre dans les deux prochains mois. Voici les réponses trouvées par nos journalistes.

VISITES À L'HÔPITAL

Q. « Je visite régulièrement différents hôpitaux de Montréal et Laval. À coups de 9 $, 15 $ ou 17 $, la facture monte facilement à plus de 300 $ par année. Est-ce que ces frais peuvent être inclus dans les frais médicaux ? »

- Gérald

R. Si vous résidez à plus de 40 km de votre lieu de traitement, vous pouvez ajouter à vos frais médicaux vos frais de déplacement, à raison de 50,5 cents le kilomètre.

Si vous résidez à plus de 80 km, vous pouvez aussi réclamer les frais de stationnement, d'hébergement et de repas.

Malheureusement, le stationnement n'est pas admissible au crédit pour frais médicaux si vous vivez près de l'hôpital.

SOINS REÇUS AUX ÉTATS-UNIS

Q. « Peut-on utiliser des reçus de soins de santé des États-Unis pour nos déclarations de revenus ? »

- Josée

R. De manière générale, les frais médicaux encourus à l'étranger sont admissibles au crédit d'impôt. D'ailleurs, les primes d'assurances pour les soins de santé à l'étranger - un gros morceau pour les snowbirds - donnent aussi droit au crédit pour frais médicaux.

SOINS POUR TRAITER UNE DÉPENDANCE

Q. « J'ai un enfant adulte qui n'habite pas chez moi. J'ai déboursé beaucoup d'argent pour le faire soigner dans un centre de désintoxication reconnu par le gouvernement québécois. Comment puis-je réclamer cette dépense à partir de mes impôts ? »

- Marie

R. Le coût des soins ou de la formation reçus par un patient ayant une dépendance aux drogues ou à l'alcool dans une clinique de désintoxication est admissible au crédit d'impôt pour frais médicaux.

PARENTÉ À CHARGE ?

Q. « Ma soeur habite avec moi depuis un an. Elle n'a pas généré de revenus cette année, car elle termine une formation en graphisme. Puis-je inclure ses frais médicaux dans ma déclaration ? »

- Line

R. Un contribuable peut prendre un crédit pour les frais payés par lui ou son conjoint à l'égard d'une des personnes suivantes dont il a la charge : enfant, petit-enfant, père, mère, grand-père, grand-mère, frère, soeur, oncle, tante, nièce ou neveu.

Pour déterminer si une personne est à notre charge, il faut se demander si on lui fournit un soutien de première nécessité (p. ex. : nourriture, logement, habillement) de façon régulière et constante, explique Stéphane Leblanc, fiscaliste associé chez EY.

AIDANTS NATURELS

Q. « Comment définit-on un aidant naturel ? Y a-t-il une preuve à fournir ? »

- Robert

R. Le nouveau crédit canadien pour aidants naturels peut être réclamé à l'égard d'un conjoint, d'un enfant mineur ou d'un proche admissible (même définition que pour les frais médicaux) qui est à sa charge en raison d'une déficience.

« Il n'y a pas de document à fournir, mais dans le cas d'une vérification, il faut être en mesure de démontrer que le contribuable qui réclame le crédit a la charge de la personne handicapée, par des reçus payés pour le compte de cette personne ou toute autre preuve. Il faudra aussi démontrer que la personne est handicapée, la première fois que le crédit est demandé (lettre d'un médecin) si la personne n'a pas déjà demandé le certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées », expose M. Leblanc.