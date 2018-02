Jeune famille cherche immeuble locatif

Investir dans un immeuble locatif pour loger leur petite famille et obtenir un revenu supplémentaire, voilà l'objectif d'Émilie et Renaud. Quelle stratégie adopter ?

Renaud, lui, pourrait également utiliser le RAP pour retirer l'argent de son REER, sortir l'argent de son CELI et combler le manque à gagner avec l'argent de l'assurance vie en Europe. Le planificateur s'interroge toutefois quant à son désir de laisser son héritage là-bas. Il pourrait très bien l'utiliser pour maximiser son REER et son CELI et verser sa mise de fonds. « Avec le taux de change, ce serait intéressant », souligne M. Paré.

Au premier coup d'oeil, la valeur de l'immeuble convoité par le couple et les revenus qu'il souhaite en tirer semblent toutefois optimistes à ses yeux. « Ce n'est pas impossible, mais il faut qu'ils s'assurent de faire un budget comprenant tous les frais fixes comme l'hypothèque, les taxes, les assurances, l'entretien régulier, les travaux éventuels, l'aménagement, les droits de mutation, etc. », énumère M. Paré.

« S'ils réalisent tous leurs projets et que ça fonctionne comme ils le veulent, ça va devenir très intéressant, estime Christian Paré, planificateur financier chez Aisance gestion de patrimoine. En plus de leurs REER, ils vont avoir de bons revenus de location à la retraite. Leur hypothèque sera payée vers 60 ans. »

QUELQUES CONSEILS

Comme Émilie cotise au maximum à son REER collectif, M. Paré l'incite à poursuivre dans la même voie. Il recommande aussi à Renaud d'opter pour l'épargne systématique. « C'est la meilleure façon d'installer une habitude », fait-il valoir.

Il encourage également le couple à continuer d'épargner dans le régime enregistré d'épargne-études (REEE) pour les enfants. Ce programme leur permet d'aller chercher 30 % en subventions des gouvernements. « L'idéal serait d'avoir un régime familial puisqu'il y a un deuxième enfant qui s'en vient », estime M. Paré.

Étant donné qu'ils auront une grosse hypothèque et deux enfants à charge, M. Paré leur recommande fortement de revoir leur couverture d'assurance. « En cas de décès, il ne faudrait pas laisser la famille crouler sous les dettes », note-t-il. Ils devraient également avoir un testament et un mandat d'inaptitude faits au Québec.

Il leur suggère également de conserver un fonds d'urgence correspondant au moins à trois mois de dépenses. « Avec un immeuble à revenus en plus, on a parfois des surprises, souligne M. Paré. De plus, un logement peut rester vacant quelque temps et cela peut déstabiliser les revenus. »

Finalement, Émilie doit savoir qu'il y aura de l'impôt à payer lorsqu'elle choisira de vendre son condo. « L'impôt sur le gain en capital réalisé avant qu'Émilie devienne "résidente fiscale" au Canada devra être payé en France, explique Élise Saint-Louis, fiscaliste chez Demers Beaulne. Pour le reste, l'impôt sur le gain en capital sera d'abord payé en France. Si le taux d'impôt est plus élevé au Canada, la différence devra être payée au Canada. »