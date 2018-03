Floride: le soleil après l'ouragan immobilier

Stéphanie Grammond

La Presse La Presse Suivre @sgrammond Il y a 10 ans, la crise du crédit frappait l'immobilier en Floride comme un ouragan de force 5. Les snowbirds qui ont sauté sur les aubaines dans le creux de 2010 à 2012 ont fait des affaires en or. Les prix de l'immobilier étaient au plancher. Le dollar canadien volait à parité. Aujourd'hui, plusieurs passent à la caisse. Comment maximiser les gains et limiter l'impôt ?

LES SNOWBIRDS PASSENT À LA CAISSE

Comme de nombreux snowbirds qui ont fait leur nid en Floride après la crise du crédit, Ron Gaudette vient de passer à la caisse. La remontée des prix de l'immobilier et du dollar américain lui a carrément permis de doubler sa mise en dollars canadiens. En 2010, au plus profond du ressac, le Montréalais avait mis la main sur une copropriété flambant neuve dans un luxueux complexe de trois édifices à Hallandale, environ 20 kilomètres au nord de Miami. Démoli par la crise des hypothèques à risque, le premier acheteur avait dû remettre les clés à la banque avant même de prendre possession de l'appartement de 1500 pieds carrés situé au 11e étage. Deux chambres à coucher, une immense terrasse surplombant la mer, un stationnement intérieur, l'accès à une spectaculaire salle d'entraînement et à un chapelet de piscines... « C'était de toute beauté ! », s'emballe M. Gaudette. Négociateur dans l'âme, il avait offert 3000 $ au-dessus du prix plancher que la banque avait fixé 45 % sous le prix payé par le premier acheteur. Il n'en fallait pas plus pour surpasser les cinq autres offres concurrentes. C'est vous dire à quel point le marché était en solde. Mais depuis, le vent a tourné. En 2016, M. Gaudette a revendu son condo en claquant des doigts. Il ne lui a fallu qu'une semaine pour obtenir pratiquement le prix qu'il demandait. Il a empoché une partie du gain et racheté un condo plus petit qui convient mieux à sa famille. *** Bien des Québécois profitent en ce moment de l'embellie pour vendre leur propriété dans le Sunshine State. « On a beaucoup de clients qui vendent », rapporte Shlomi Steve Levy, associé du cabinet de planification fiscale et successorale transfrontalière Levy Salis. « La majorité ont acheté entre 2010 et 2015, alors que c'était la tempête parfaite. Ils ont fait de très beaux profits et on travaille avec eux pour minimiser le gain en capital et les retenues », ajoute-t-il. Depuis cinq ans, les gains sont époustouflants. Par exemple, le prix moyen des maisons à Miami a rebondi de 53 %. Mais les snowbirds ont encaissé un gain de 91 % parce que le huard, qui volait à parité en 2012, a perdu de l'altitude. Jamais les Québécois n'auraient fait autant d'argent en restant au froid. Depuis cinq ans, le prix des maisons n'a progressé que de 6 % à Montréal, tandis que la Bourse canadienne a gagné seulement 30 % (en date de la fin de juillet). Mais les Canadiens qui ont acheté en Floride il y a 10 ans viennent tout juste de sortir la tête de l'eau. « Il y a trois ou quatre ans, il y avait encore beaucoup de propriétaires dont la valeur de la propriété était en dessous du montant de l'hypothèque », se souvient Michael Côté, président et chef de la direction de Natbank. La vente de leur maison ne leur aurait donc pas permis de rembourser leurs dettes au complet. Maintenant qu'ils sont dans le « positif », certains en profitent aussi pour vendre. D'autres Québécois qui veulent continuer d'aller en Floride préfèrent refinancer une portion de leur résidence, indique M. Levy. Cela leur permet de rapatrier une partie de leurs gains au Québec en profitant du taux de change. Ils peuvent ensuite investir cet argent et déduire les frais d'intérêt sur leur hypothèque, puisqu'il s'agit d'un prêt à l'investissement. Si le dollar canadien remonte, ils pourront toujours en profiter pour rembourser leur hypothèque en dollars américains. « Aux États-Unis, la plupart des banques permettent de rembourser l'hypothèque avant le terme, sans payer des pénalités comme c'est le cas au Canada », précise M. Levy. *** Pour les acheteurs, il n'est pas trop tard, même si l'élection de Donald Trump et l'ouragan Irma ont un peu refroidi les ardeurs des acheteurs québécois en Floride. « Il y a encore de bons achats à faire. Mais il ne faut pas penser qu'on peut trouver quelque chose pour 25 000 $ au bord de la mer avec deux portes de garage ! », rigole Sylvie Barrette, courtier immobilier de Fort Lauderdale dont plus de la moitié de la clientèle provient du Québec. Non, le marché n'est plus en solde. Mais il n'est pas complètement fou non plus. « Les valeurs ne sont pas exagérées comme il y a 10 ans », assure M. Côté. À preuve, les paiements hypothécaires sur une résidence de 300 000 $US se chiffrent à environ 1800 $US par mois, pratiquement l'équivalent d'un loyer moyen en Floride. « C'est encore très raisonnable », dit le banquier, qui constate toutefois que les acheteurs ont changé leur modus operandi. Au lieu d'acheter avec de l'argent comptant, comme cela se voyait souvent lorsque le dollar était à parité et l'immobilier, à prix dérisoire, beaucoup d'acheteurs optent maintenant pour un financement. Alors, à quoi s'attendre comme rendement pour les prochaines années ? À une croissance modérée d'environ 2 % par an, estime Matthieu Arseneau, économiste principal à la Banque Nationale. « Compte tenu de la hausse des prix des logements des dernières années et de la hausse des taux d'intérêt, l'accessibilité au logement est revenue près de sa norme historique, dit-il. Cela limite le potentiel haussier, d'autant plus que notre scénario table sur des hausses de taux d'intérêt supplémentaires en 2018. »

DES GAINS ÉPOUSTOUFLANTS

Les snowbirds qui ont acheté en Floride dans les bas-fonds de 2010 à 2012 ont fait des gains époustouflants. Le huard volait à parité et le prix des maisons avait chuté de moitié. Aujourd'hui, plusieurs Québécois ont doublé leur mise. Voici des exemples de transactions glanés par Paul Connolly, un agent immobilier de la Floride qui compte plusieurs investisseurs québécois dans sa clientèle. MAISON DE CINQ CHAMBRES À COUCHER Prix d'achat : 600 000 $US en 2011 Prix de vente : 905 000 $US en 2017 Gain : 97 % en dollars canadiens Cinq chambres à coucher, trois garages, une piscine à couper le souffle... Le propriétaire avait mis la main sur cette luxueuse propriété de 5500 pi2 de la région de Palm Beach pour 600 000 $US en décembre 2011. C'était une véritable aubaine puisque le propriétaire précédent l'avait payée 1 million en 2005. Il vient de la revendre 905 000 $US. En considérant le gain de change, le snowbird a doublé sa mise et engrangé un profit d'environ 600 000 $CAN. COPROPRIÉTÉ DE DEUX CHAMBRES À COUCHER Prix d'achat : 155 000 $US en 2011 Prix de vente : 245 000 $US en 2017 Gain : 120 % en dollars canadiens Le propriétaire avait déboursé 155 000 $US pour cette copropriété de 1225 pi2 située directement sur le bord de l'Intercoastal à Boynton Beach. C'était carrément la moitié du prix payé par le vendeur en 2004. Le printemps dernier, l'heureux propriétaire a réussi à revendre son unité en moins de trois semaines. En six ans, son investissement en Floride lui a donc valu un gain d'environ 60 % en dollars américains et 120 % en dollars canadiens. Qui dit mieux ?

HUIT CLÉS POUR MIEUX VENDRE