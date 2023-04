La planche à pagaie est une activité de plus en plus prisée.

IMAGE TIRÉE DE TESTÉ ET APPROUVÉ 2

Sept journalistes et blogueuses de voyage parmi les mieux campées au Québec dévoilent, dans une deuxième édition, les expériences les plus stimulantes, enrichissantes ou étonnantes auxquelles elles ont pu se prêter depuis le précédent opus de Testé et approuvé.

Lancé le 5 avril dernier, Testé et approuvé 2 réunit ainsi une centaine d’activités pour tous les sens et tous les goûts : apnée nordique, vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) le long de plages sauvages, retraite au creux des montagnes, marche en forêt avec un alpaga (qui n’en rêve pas ?), souper gastronomique sous les étoiles, descente de chute glacée…

Voici un échantillon des tranches d’aventure qui ont été portées au menu, classées par région. L’ouvrage ne se veut pas de simples récits à contempler, car tout est calibré pour nous aider à mettre le pied à l’étrier, avec des informations pratiques, des conseils, des adresses et moult autres bons tuyaux pour ficeler des journées réussies. Le collectif, dirigé par Marie-Julie Gagnon, est composé de Marie-Ève Blanchard, Jennifer Doré Dallas, Sarah-Émilie Nault, Anne Marie Parent, Anne Pélouas et Isabelle Marjorie Tremblay.