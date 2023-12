PHOTO WARNER BROS. STUDIO TOUR LONDON – THE MAKING OF HARRY POTTER

(Londres) « C’est tellement impressionnant ! » Des étoiles dans les yeux, Fiston va répéter cette phrase toute la journée.

Allons-y d’une première confession : nous faisions ce voyage sans attente particulière, ayant perdu notre imagination débordante – et gagné un brin en cynisme – il y a au moins trois décennies. Or, nous avons passé un moment magique nous aussi !

Des détails fascinants

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. STUDIO TOUR LONDON – THE MAKING OF HARRY POTTER Le bureau de Dumbledore

Que ce soit dans la salle des potions ou le dortoir des garçons de Gryffondor, nous sommes complètement absorbés par l’abondance et la minutie des détails. Nous en sommes à scruter les dizaines de fioles contenant les souvenirs des magiciens dans le bureau de Dumbledore quand une musique terrifiante retentit. Quoi de mieux qu’une horde de Mangemorts en chair et en os traversant la salle en nous dévisageant d’un air méchant pour nous sortir de notre état contemplatif.

PHOTO CAROLINE TOUZIN, LA PRESSE La salle des potions

Abondance d’effets spéciaux

Dans la salle à manger de la famille Weasley, une foule d’effets spéciaux nous font sourire. Les aiguilles à tricoter de Mme Weasley s’activent seules pour fabriquer des drôles de chandails de laine, entre autres. Pour ne pas gâcher votre plaisir, nous passerons sous silence d’autres effets spéciaux particulièrement efficaces pour vous donner une petite frousse ou susciter un grand effet de surprise.

PHOTO CAROLINE TOUZIN, LA PRESSE Une petite bièraubeurre ? Pour ceux qui ne terminent pas leur boisson sucrée, on a prévu des lavabos afin d’y vider le contenu de leur chope. Cette dernière peut être conservée en souvenir.

À l’extérieur, pour encore plus de magie… et une bièraubeurre

À mi-parcours, on profite de la terrasse extérieure – ensoleillée ce jour-là (oui, oui, il peut faire beau en octobre en Angleterre) – pour goûter à la bièraubeurre. Alors, c’était comment ? Sans alcool, rassurez-vous. Et vraiment, vraiment, vraiment très sucrée. De grands lavabos servent à laver vos chopes et… les vider de leur contenu, si après la première gorgée vous en avez assez ! La rumeur veut qu’aucun adulte n’ait jamais terminé son verre (du moins sans grimacer).

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. STUDIO TOUR LONDON – THE MAKING OF HARRY POTTER La serre de la professeure Chourave

C’est ici qu’on rentre au 4 Privet Drive, maison de banlieue des Dursley, les horribles oncle et tante d’Harry. Une scène mémorable du premier film y est reproduite (pas de divulgâcheur ici). Puis, nous poursuivons notre chemin vers la serre de la professeure Chourave, où on peut sortir de terre des mandragores, non sans leur faire pousser de hauts cris.

Le fameux chemin de Traverse

En se promenant dans les décors du fameux chemin de Traverse, nous sommes à nouveau absorbés par le niveau de détails. On s’arrête devant chaque boutique, tels des enfants devant un magasin de bonbons. Celle de farces et attrapes des jumeaux Weasley est particulièrement fascinante. Ici aussi, on aura droit à des effets spéciaux dont on taira volontairement les détails pour conserver l’effet de surprise. « C’est un Nimbus2001 dans la vitrine ! », s’exclame Fiston en scrutant la boutique d’équipements de Quidditch.

PHOTO DAN WONG PHOTOGRAPHY, FOURNIE PAR WARNER BROS. STUDIO TOUR LONDON – THE MAKING OF HARRY POTTER La Forêt interdite, aux effets spéciaux impressionnants !

Jouer le jeu

Un peu plus tôt dans la visite, les enfants ont la chance d’enfourcher un balai magique et de tenter d’attraper le vif d’or en volant au-dessus de Londres grâce à la technologie du fond vert. Les photos et la vidéo de leur course de balai peuvent être achetées ensuite. À travers ce genre d’immersion, mais aussi des vidéos tournées par toutes sortes de membres de l’équipe de tournage, les jeunes et moins jeunes découvrent comment sont réalisés les effets spéciaux afin que s’opère la proverbiale « magie du cinéma ». On aime le côté pédagogique de l’exercice.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. STUDIO TOUR LONDON – THE MAKING OF HARRY POTTER Nous passerons un temps fou à admirer sous tous ses angles la monumentale maquette du château, à partir de laquelle ont été filmées les scènes extérieures de Poudlard. Il y a tant de détails !

Le clou de la visite

Avant de quitter les lieux – six heures après notre arrivée ! –, nous observons sous tous ses angles la monumentale maquette du château, à partir de laquelle ont été filmées les scènes extérieures de Poudlard. On comprend alors pourquoi cela a pris 86 artistes et membres de l’équipe de tournage pour en construire la première version utilisée dans Harry Potter à l’école des sorciers. Fourbus, mais heureux, on fait un arrêt à la magnifique boutique de souvenirs, puis au café Chocogrenouille. « Ça m’a vraiment donné envie de relire les livres », lance notre jeune fan. « Et moi, de les lire pour la première fois », lui répond-on. Fiston sourit. Cela faisait des années qu’il essayait de me convaincre d’y plonger.