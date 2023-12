Au-delà de la visite des studios Warner Bros., les fans d’Harry Potter peuvent profiter de leur passage à Londres pour explorer de « vrais » lieux qui apparaissent dans la saga cinématographique.

Le zoo de Londres

Dans le premier film, les pas-du-tout-sympathiques Dursley amènent Harry ainsi que leur fils Dudley au zoo de Londres pour l’anniversaire de ce dernier. Ils se rendent dans la Maison des reptiles, où Harry découvre qu’il peut parler aux serpents. C’est là que la vitre disparaît par « magie », faisant du même coup tomber son cousin gâté pourri dans le vivarium. Or, la « vieille » Maison des reptiles fermera ses portes cette année – déjà beaucoup de reptiles avaient été relocalisés à notre passage – et un nouvel espace ouvrira en 2024. Pas grave. Nous y avons passé une journée complète à nous balader, entre autres, à travers le Land of the Lions, un territoire de plus de 2500 mètres carrés dans un décor au style indien, pour découvrir les lions d’Asie. Nous avons été particulièrement impressionnés par la Monkey Valley (ancienne Snowdon Aviary), au bord du Regent Canal, où on entre carrément dans la volière pour observer des singes bondissants, les colobes noirs et blancs.

Les gares

PHOTO CAROLINE TOUZIN, LA PRESSE Le portail magique du quai 9 ¾

La gare de King’s Cross est LA gare desservant l’école des sorciers de Poudlard. D’ailleurs, comme il fallait un billet de train pour se rendre sur les quais – c’est une véritable gare, après tout –, le portail magique du quai 9 ¾ a été déplacé dans le nouveau hall des départs, où aucun billet n’est nécessaire. Vous ne pouvez pas le manquer : un panneau est installé ainsi qu’un chariot chargé d’un coffre et d’une cage à hiboux qui disparaît à demi dans le mur. Il faut toutefois s’armer de patience pour s’y faire prendre en photo. Lors de notre visite, en pleine semaine et hors saison touristique, la file s’étirait pendant 45 minutes. Si vous prévoyez visiter les studios Warner Bros., il est inutile de visiter la gare de King’s Cross, puisqu’on y retrouve aussi les fameux chariots pour prendre un cliché souvenir. Juste à côté de la gare King’s Cross, se trouve la gare St Pancras, avec son impressionnante façade néo-gothique, où Ron et Harry décollent avec la Ford Anglia des Weasley dans le film Harry Potter et la Chambre des secrets.

Le Tower Bridge

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Tower Bridge

Dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix, Harry et ses amis passent au-dessus du Tower Bridge – grand symbole de la capitale anglaise. Nous l’avions donc mis sur notre liste de ponts à voir, sans attente particulière. Or, la visite de l’intérieur de la structure s’est révélée être l’une des attractions préférées de Fiston durant son voyage, lui qui aime comprendre comment tout fonctionne. Il a été servi. On découvre les machines à vapeur qui actionnaient jadis les bascules du pont, en plus de fouler le plancher de verre perché à 42 m au-dessus de la Tamise (si on n’a pas le vertige).

Le Millennium Bridge

Dans les premières minutes d’Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, une horde de Mangemorts détruit le Millennium Bridge, un autre célèbre pont de Londres reliant le musée Tate Modern et la cathédrale Saint-Paul. Fiston tenait à franchir à pied ce magnifique pont. Nous l’avons donc convaincu de faire d’une pierre deux coups et d’en profiter pour visiter le musée d’art moderne et contemporain. Après tout, partir sur les traces d’Harry Potter ne nous empêche pas de faire le plein de culture. La visite de la collection permanente est gratuite (les expos temporaires, elles, sont payantes). À lui seul, le bâtiment principal du musée – une ancienne centrale électrique – vaut le détour. Le Turbine Hall, un espace gigantesque anciennement dévolu aux turbines de la centrale, accueille des installations de grande envergure.

D’une pierre trois coups

PHOTO SONJA OOMS, GETTY IMAGES Lambeth Bridge

Comme notre séjour à Londres durait un peu plus d’une semaine, nous avons eu le luxe d’aller voir tous les ponts vus dans la saga cinématographique. Il y a le Lambeth Bridge, où le Magicobus s’aplatit pour passer entre deux bus dans Harry et le prisonnier d’Azkaban, dans une scène mythique. Sans oublier le Westminster Bridge, que Harry et ses amis ont aussi survolé. Ici, c’est d’une pierre trois coups, car nous empruntons le métro et sortons à la station de Westminster (Harry et Arthur Weasley y prennent le métro pour se rendre au ministère de la Magie) pour aller voir le pont, et nous en profitons pour admirer de près le Westminster Palace et le Big Ben, situé à un jet de pierre de la station.

Magnifique cathédrale

PHOTO DANIEL LEAL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La cathédrale Saint-Paul

Voici le meilleur argument pour convaincre son enfant de 11 ans de visiter la cathédrale Saint-Paul : ses escaliers en pierre en colimaçon ont été utilisés par les élèves de Poudlard pour se rendre au cours de divination du professeur Trelawney. Une fois sur place, plus besoin d’user d’arguments de vente, Fiston est emballé par les lieux. En plus d’en apprendre davantage sur des personnages célèbres (Florence Nightingale, le duc de Wellington, etc.) qui y ont un mémorial ou carrément un tombeau, il est parvenu à grimper les 528 marches (aucun ascenseur) menant à la Galerie dorée du dôme de l’église. Au terme d’un bon effort physique, nous nous retrouvons à l’extérieur, à 85 m de hauteur, essoufflés et… soufflés par la vue à 360 degrés sur Londres. Une montée déconseillée aux gens pris avec des problèmes de santé ou… de vertige.

Les billets d’avion ont été fournis par Air Transat, qui n’a exercé aucun droit de regard sur le contenu de ce reportage.