Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier.

Le centre-ville vit une sorte de renaissance, si bien que de nouveaux lieux ont de quoi faire sentir les Montréalais en voyage dans leur propre ville. Voici quelques suggestions pour une virée downtown.

Mémoires montréalaises

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le MEM – Centre des mémoires montréalaises

« Bienvenue au MEM. Est-ce votre première visite ? », lance le guide Angel Mota en nous accueillant en haut de l’escalier du nouveau Centre des mémoires montréalaises, inauguré en septembre dernier en remplacement de l’ancien Centre d’histoire de Montréal. En tant que premiers arrivés, nous avons droit à une présentation des lieux VIP. « Toute cette partie est gratuite », indique Angel en nous invitant d’abord à apprendre comment Montréal se nomme dans les différentes langues des 11 nations autochtones de la province.

Avec son emplacement névralgique, juste à côté du Central et du Café Cléopâtre, le MEM est un espace sur l’histoire de Montréal, mais aussi sur la vie des Montréalais. On a reproduit la façade d’un dépanneur, un balcon de plex et même des pancartes de stationnement difficiles à déchiffrer. On a récupéré les boules arc-en-ciel de feu Claude Cormier, ainsi que les enseignes lumineuses de célèbres établissements disparus, dont le 281 et La Boîte Noire. C’est un endroit où on peut flâner longuement, mais où on peut aussi seulement passer pour une demi-heure (idéal en famille). Deux expositions sont en cours, l’une sur Le Chaînon et une autre immersive présentant des personnages montréalais. L’exposition permanente ne sera ouverte au public qu’en 2024.

1210, boulevard Saint-Laurent

Coup de patin

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La patinoire de l’esplanade Tranquille

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des patineurs prêts à s’élancer 1 /2



En cette troisième journée de grève dans les écoles, la patinoire réfrigérée de l’esplanade Tranquille est fort achalandée pour un jeudi matin gris de novembre. Cette attraction gratuite est vraiment un bel ajout au Quartier des spectacles, et les enfants adorent quand la zamboni affine la glace toutes les 90 minutes. D’une surface de 1500 m⁠2, la plus grande patinoire réfrigérée de Montréal peut accueillir jusqu’à 400 personnes. Il y a des foyers et des chaises tout autour pour profiter confortablement de l’hiver. On peut louer des patins sur place et manger au restaurant Galaxie. Un café donne aussi sur la charmante place publique.

Ho ! Ho ! Ho !

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le Grand Marché de Noël de Montréal est de retour.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des petites cabanes abritent quelque 105 artisans.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Scène de nuit au Grand Marché de Noël de Montréal 1 /3





Le Grand Marché de Noël revient pour une autre année pour animer la place des Festivals. Jusqu’au 30 décembre, on peut compter sur la présence de 105 artisans (Etico, Face, Maison Théier) et la tenue de 150 animations, que ce soit des quiz ou des spectacles de Barbe rousse, Le Chœur du Brouhaha, Kevin Bazinet et Maxime Landry. Profitez-en pour admirer dans les airs les deux immenses tours reliées par une passerelle des condos Maestria, qui semblent avoir poussé du jour au lendemain sur le terrain de l’ancien Spectrum !

Un hôtel avec du panache

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le hall d’entrée du Honeyrose

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’endroit impressionne au premier coup d’œil !

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’accès au restaurant Commodore se fait à partir du lobby.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le Commodore sert une cuisine française classique.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le magnifique bar où siroter un cocktail

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE De la rue De Bleury, on accède directement au café Commodore. 1 /6











Trop rarement fréquente-t-on les hôtels de notre ville, que ce soit pour un staycation ou simplement pour admirer le décor des halls. Celui du nouvel hôtel Honeyrose est sublime et on peut l’apercevoir lorsqu’on s’attable au restaurant Commodore ou dans sa section café, où on peut attraper des viennoiseries et des plats à emporter. Il y a également quelques tables pour s’asseoir et c’était la formule idéale pour une sortie mère-fille (de 6 ans). Nous avons partagé une salade de pâtes avec bocconcini et un potage aux poireaux pour moins de 20 $, ce qui était fort raisonnable pour le chic des lieux.

Soulignons qu’une visite aux toilettes s’impose tellement chaque détail du décor des années 1920 et l’effet d’infini des miroirs séduisent l’œil. Partout dans l’hôtel, le mariage des couleurs, de la luminosité et des textures – rose cendré, doré, bois, marbre et velours – attire et réconforte le regard. Une fois de plus, le designer Zébulon Perron et son équipe signent un design impeccable.

Pause caféinée

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une vitrine de la rue Sainte-Catherine habillée pour les Fêtes

Que faire jusqu’à notre prochaine destination caféinée ? Tant de choix : l’exposition qui fait une rétrospective de l’œuvre de l’artiste Marisol au Musée des beaux-arts ? Un peu de magasinage ? Une virée au marché asiatique Newon au Faubourg Sainte-Catherine ? L’une de nos activités favorites gratuites au centre-ville est aussi de tout simplement se balader sur le magnifique campus de l’Université McGill.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le café Côte Mtl, niché dans un recoin du chemin de la Côte-des-Neiges.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Une pause caféinée, avec une viennoiserie.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Côte Mtl a ouvert il y a quelques mois. 1 /3





Pour prendre une pause avec une boisson chaude, on vous suggère le mignon et unique tout petit café Côte Mtl, niché dans un recoin du chemin de la Côte-des-Neiges, juste au nord de Sherbrooke, où on veut que les gens profitent de l’extérieur dans une ambiance côte Ouest. Lors de notre passage, la barista a indiqué qu’une sorte de tente et une chaufferette seront installées pour l’hiver. Après tout, il faut embrasser notre nordicité pour l’apprécier !

Voir l’Anneau de ses yeux

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’Anneau, et ses compagnons des Fêtes

Un sondage éclair dans notre entourage le confirme : bien des gens ont vu l’Anneau en photo, mais n’ont pas pris le temps d’aller se balader autour de l’imposant cercle d’acier de 30 mètres de diamètre suspendu au-dessus de l’Esplanade Place Ville Marie. Le soir, il s’illumine en même temps que la croix du Mont-Royal qu’on peut voir au loin.

Après avoir admiré l’œuvre de la firme CCxA (anciennement Claude Cormier+Associés), pourquoi ne pas faire un saut au marché des artisans du Fairmont Le Reine Elizabeth, ou encore casser la croûte au Cathcart Restaurants et Biergarten ?

Buvette sonore au cœur de l’action

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Vino Disco a ouvert récemment en plein cœur du centre-ville.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’endroit se décrit comme une buvette sonore.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Au menu, bière, cocktails et vins

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’ambiance est décontractée et festive. 1 /4







Il fut une époque où, après un spectacle au Métropolis (aujourd’hui le MTelus), il y avait peu d’options pour prendre un verre outre au pub Sainte-Élizabeh ou aux Foufounes électriques. Les temps changent. Vino Disco vient d’ouvrir juste en face du Midway et à côté du Central. L’endroit se décrit comme une « buvette sonore ». On peut y boire du bon vin, mais aussi danser et manger de la pizza. Lors de notre visite, en début de soirée, on attendait un groupe de 50 personnes. On a aimé l’ambiance décontractée et festive, et le verre de vin rosé du vignoble Testalonga (du Swartland, en Afrique du Sud) suggéré par notre hôte Amy Tang.