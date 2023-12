Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme, et Mark Weightman, président et chef de la direction des Alouettes de Montréal, étaient réunis au centre sportif Claude-Beaulieu, lundi après-midi, pour annoncer un nouveau partenariat de trois ans.

(Saint-Jérôme) Qui ne serait pas séduit par Saint-Jérôme ? Il aura suffi de quelques rencontres seulement dans la capitale des Laurentides pour convaincre l’état-major des Alouettes de Montréal d’y tenir ses trois prochains camps d’entraînement.

Il n’y aura pas que le P’tit Train du Nord et le Dieu du ciel ! pour convaincre les amateurs de football de faire un détour par Saint-Jérôme au printemps prochain. Les plus récents champions de la Coupe Grey seront de passage au mois de mai pour amorcer leur saison.

Le président de l’équipe, Mark Weightman, et le maire de Saint-Jérôme, Marc Bourcier, étaient réunis au centre sportif Claude-Beaulieu, lundi après-midi, pour annoncer ce nouveau partenariat de trois ans. Plusieurs joueurs de l’école secondaire Saint-Stanislas, un programme de football reconnu dans la région, étaient aussi présents dans la salle aménagée avec des dizaines de chaises. Ces joueurs ont pris plusieurs clichés, téléphone cellulaire à la main, du précieux trophée déposé sur la table de conférence de presse.

« On veut redonner partout au Québec et se promener un peu en province », a évoqué Weightman pour justifier le transfert du camp de la Mauricie aux Laurentides.

Ainsi, après deux éditions réussies à Trois-Rivières, au stade des Diablos, les Alouettes ont choisi de changer un peu leur formule, même si elle s’est avérée gagnante la saison dernière.

D’ailleurs, depuis l’arrivée de la nouvelle direction, cette idée de devenir l’équipe de la province, ne se limitant pas seulement à l’île de Montréal, a toujours été une priorité.

Trois-Rivières était toutefois au courant que son entente avec les Alouettes n’était pas permanente. Donc, lorsque les représentants de la Ville de Saint-Jérôme ont entrepris les pourparlers, les Alouettes ont immédiatement été intéressés.

« Le terrain intérieur, ici, est vraiment exceptionnel, et la proximité avec Montréal n’y est pas pour rien non plus », a poursuivi le président.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La coupe Grey, remportée par les Alouettes de Montréal, était à la conférence de presse de lundi.

La Ville de Saint-Jérôme s’est dotée dans les derniers mois d’un centre multisports, dans le quartier des sports, non loin de la polyvalente Saint-Jérôme, comprenant notamment un terrain synthétique intérieur, une palestre de gymnastique et des salles diverses vouées à la pratique du sport. Le centre est situé à quelques pas des deux terrains de football synthétiques extérieurs, là où les joueurs des Alouettes se battront pour un poste.

« On recherche des conditions de travail de premier plan et des infrastructures », a ajouté Weightman. Il affirme avoir trouvé chaussure à son pied dans la Cité des possibles.

Courtes négociations

Le directeur général de la Ville, Fernand Boudreault, a été le premier à contacter Weightman pour sonder son intérêt. Les deux hommes se connaissent d’une « ancienne vie », a souligné le président des Alouettes.

« À partir de ce moment, on a eu des discussions. On fait tout le temps un processus d’appel d’offres quand on considère des sites disponibles pour un camp d’entraînement, et ça a suivi son cours par la suite. »

Weightman a confirmé que d’autres villes, outre Saint-Jérôme, ont fait partie du processus de sélection, mais « sans entrer dans les détails, après quelques conversations, cette candidature était la plus sérieuse ».

Le maire a aussi tenu à mettre en lumière un autre lien unissant les Alouettes et Saint-Jérôme. En effet, le propriétaire de l’équipe, Pierre Karl Péladeau, a déjà été député de la circonscription au provincial sous la bannière du Parti québécois. Il avait été élu en 2014.

« Il y en a un qui est bien content aujourd’hui, a lancé M. Bourcier. C’est sûr qu’il est de bonne humeur ! »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme, et Danny Maciocia, directeur général des Alouettes de Montréal

Un lieu parfait

« Tout est prêt à accueillir les Alouettes, a d’ailleurs précisé le maire de Saint-Jérôme. Ça a nécessité un investissement de la Ville, mais qui est compensé par une entente de visibilité avec les Alouettes. »

Cette visite des Alouettes sera d’ailleurs le botté d’envoi à la saison estivale de la Ville, qui offrira à sa population une panoplie de spectacles gratuits, à commencer par le camp des Alouettes.

Selon M. Bourcier, les restaurants et les commerces de la ville en bénéficieront. De son côté, Mark Weightman a aussi évoqué que cette visite dans le royaume du curé Labelle répond entièrement à « l’implication communautaire » promise par les nouveaux dirigeants de l’organisation.