(Montréal) Trois joueurs de l’édition championne des Alouettes de Montréal seront de retour la saison prochaine, dont deux Québécois, a annoncé le directeur général Danny Maciocia mardi.

La Presse Canadienne

Les Alouettes ont annoncé qu’ils se sont entendus avec les secondeurs Frédéric Chagnon et Tyrell Richards ainsi que le centre-arrière Alexandre Gagné.

« Ces trois joueurs ont été des éléments importants de notre équipe en 2023 et nous sommes heureux de ces ententes », a déclaré Maciocia.

Chagnon, un colosse de six pieds quatre pouces et 233 lb a disputé les 18 matchs des Oiseaux la saison dernière, dont six en tant que partant. Le joueur âgé de 31 ans a effectué 26 plaqués, huit autres sur les unités spéciales, a rabattu deux passes et obtenu un sac. En éliminatoires, il a participé aux trois matchs des Alouettes avant de soulever la coupe Grey.

Pour sa part, Gagné a participé à tous les matchs des Alouettes en 2023 – incluant les trois rencontres éliminatoires, en route vers la conquête de la coupe Grey. L’ex-joueur du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke a enregistré un plaqué et 16 supplémentaires sur les unités spéciales en 18 rencontres de saison régulière. Gagné a ajouté cinq plaqués sur les unités spéciales à sa fiche en matchs éliminatoires.

De son côté, Richards a cumulé 10 plaqués et 11 sur les unités spéciales en 11 matchs cette saison. Il a de plus retourné une interception sur 40 verges pour un touché. L’ex-joueur de l’Orange de l’Université de Syracuse a aussi provoqué un échappé et plus d’en récupérer un. Il a été en uniforme pour deux rencontres en éliminatoires. Le joueur âgé de 25 ans, originaire de Brampton, en Ontario, a été le premier choix des Alouettes lors du repêchage de la LCF en 2022.