(Toronto) Les Alouettes de Montréal entreprendront la défense de leur titre le 6 juin 2024 contre les Blue Bombers à Winnipeg, dans une reprise du dernier match de la Coupe Grey.

La Presse Canadienne

C’est ce qu’a annoncé la Ligue canadienne de football, jeudi, lors du dévoilement du calendrier 2024 des neuf équipes du circuit Ambrosie.

Les Oiseaux ont disposé des Blue Bombers de 28-24 lors du match de championnat de la LCF en novembre, au Tim Hortons Field de Hamilton.

La troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas affrontera ensuite les Elks, à Edmonton, le 14 juin, avant de renouer avec ses partisans au stade Percival-Molson le 20 juin. C’est d’ailleurs lors de cette rencontre, face au Rouge et Noir d’Ottawa, que le club montréalais hissera sa bannière de champions de la Coupe Grey en 2023.

Puis, le 11 juillet, les Alouettes accueilleront leurs grands rivaux, les Argonauts de Toronto, qui ont terminé la saison avec un dossier de 16-2 en saison régulière — c’était avant que les Montréalais ne les battent 38-17 en finale de l’Est.

Les Alouettes seront de nouveau l’hôte du traditionnel match de l’Action de grâce (14 octobre), en accueillant une fois de plus le Rouge et Noir. À domicile, la formation montréalaise disputera trois rencontres le jeudi et le samedi, une le lundi, le vendredi et le dimanche. Le premier match préparatoire de l’équipe sera présenté le 25 mai, alors que les Argonauts de Toronto seront en ville.

Par ailleurs, les Lions de la Colombie-Britannique accueilleront le Rouge et Noir dans le cadre du match Touché Pacifique à Victoria, le 31 août.

Le traditionnel match du Temple de la renommée du football canadien se déroulera le 14 septembre, lorsque les Tiger-Cats de Hamilton recevront la visite du Rouge et Noir au Tim Hortons Field. La cuvée 2024 qui sera intronisée au musée et au Temple de la renommée sera honorée à la mi-temps.

Le calendrier 2024 sera équilibré ; c’est-à-dire que chaque équipe visitera au moins une fois chacun des huit autres marchés de la ligue. Pendant la période estivale, les matchs seront présentés les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

À l’automne, les duels auront lieu les vendredis et samedis (à l’exception de la fête du Travail et de l’Action de grâce). Et lorsque les éliminatoires commenceront, alors les demi-finales et les finales de sections auront de nouveau lieu le samedi.

Le match de la Coupe Grey sera présenté le 17 novembre au B. C. Place de Vancouver.