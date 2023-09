(Paris) Après trente années de gestation et de tâtonnements, le légendaire domicile parisien de Serge Gainsbourg s’ouvre bientôt au public pour célébrer la carrière et la vie du mythique musicien et chanteur français.

Agence France-Presse

Depuis sa mort en 1991, sa maison dans le très chic 6e arrondissement a attiré d’innombrables fans venus se recueillir devant la façade recouverte de tags et de graffitis.

Mais les lieux sont toujours restés fermés au public et seules la famille et quelques célébrités, comme le couturier Karl Lagerfeld, ont pu accéder à l’intérieur de ce quasi-mausolée à la mémoire du maître, qui a inspiré quantité d’artistes en France et à l’étranger.

À partir du 20 septembre, l’endroit ouvrira toutefois ses portes aux curieux, qui seront guidés par la voix de sa fille Charlotte Gainsbourg en audioguide. Mis à part des panneaux de verre qui laissent le visiteur à l’entrée des pièces – et l’empêchent de toucher à tout –, la maison a été conservée à l’identique depuis 1991.

Dans le salon, on aperçoit le piano noir – de la même couleur que murs et plafonds – les disques d’or, et les photos des femmes qui ont accompagné la vie de Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot ou Jane Birkin, récemment disparue.

« Dès qu’il est mort, j’ai eu la volonté de ne rien bouger, tout de suite j’ai parlé d’ouvrir un musée, car il en avait lui-même parlé », a confié mercredi, devant quelques journalistes, Charlotte Gainsbourg, qui a toutefois longtemps hésité avant d’ouvrir au public ce lieu où elle a grandi et où son père est mort.

« Il y a eu des moments de grande poussière, quand je n’avais plus confiance et que je ne voulais plus que personne n’y rentre », a-t-elle expliqué.

Situé quelques numéros plus loin, dans la même rue de Verneuil, un musée Gainsbourg ouvrira également ses portes et permettra d’exposer des objets qui n’étaient, par manque de place, pas visibles dans la maison où le collectionneur Gainsbourg a entassé quantité de bibelots.

Quelque 100 000 visiteurs sont attendus chaque année.