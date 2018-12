La (sur)vie avant l'internet

Petit guide pour les nostalgiques et pour ceux qui n'ont jamais connu cette ère de la préhistoire... numérique.

Sortir de l'armoire

Martin cache dans le fond de son armoire sa collection de magazines coquins. Au faîte de sa gloire, Playboy, l'icône des magazines érotiques, se distribuait en moyenne à plus de 5 millions d'exemplaires par mois dans le monde. Aujourd'hui, le magazine n'est plus distribué qu'à 500 000 exemplaires, tandis que Pornhub, le plus important site pour adultes, est visité 80 millions de fois... chaque jour. Soit 28 milliards de visites par année. Même en unissant leurs forces, Netflix, Amazon et Twitter n'arrivent pas à atteindre le nombre d'utilisateurs qui fréquentent les sites pornos. Ceux-ci sont d'ailleurs responsables de 35 % des téléchargements et de 30 % des données transférées.

Sources: Pornhub, Statista.com, L'Illustré, LA Times

Pour bricoleur

À la recherche d'un chalet, Thérèse regarde le canal-immeuble sur le câble. Elle regardera ensuite TATV (Tout acheter tout vendre), tout en épluchant les petites annonces de La Presse, pour trouver un sofa-lit d'occasion.

Aujourd'hui, à Kijiiji.ca, on retrouve en tout temps au moins 6 millions de petites annonces. Sur le site Realtor.ca vendredi, il y avait 308 724 annonces, dont plus de 400 résidences secondaires dans la région de Mont-Tremblant.

Sources: Indices Kijiji de l'économie de seconde main, quatrième édition annuelle. Rapport 2018, Realtor.ca

L'appel de la honte

Robert n'a pas le choix. Il doit appeler son beau-père: la laveuse ne fonctionne plus. En plus, il n'a plus le mode d'emploi. C'est ça ou le technicien. Aujourd'hui, avec le code d'erreur affiché sur la machine, Robert peut facilement trouver ce qui ne fonctionne pas avec le mode d'emploi téléchargé sur le site du fabricant. La requête «Comment réparer une machine à laver» sur YouTube lui donne accès à 51 900 vidéos (424 000 si la question est posée en anglais). À lui de voir s'il va tenter la réparation lui-même ou pas.

Dans le palmarès des recherches sur YouTube avec «comment», on retrouve notamment: «Comment manger des Oreo» (2e position), «Comment embrasser» (7e position) et «Comment parler québécois» (10e position).

Source: YouTube

À l'oreille

Julie écoute en boucle Smells Like Teen Spirit pour comprendre la séquence d'accords et la rythmique de son morceau favori afin de pouvoir le jouer à la guitare. Aujourd'hui: des applications donnent, par instrument, les partitions de plus de 800 000 morceaux, sans compter tous les tutoriels donnés par des musiciens plus ou moins talentueux sur YouTube.

Source: Guitar Tab Pro

Docteur Google

Catherine tousse et fait de la fièvre et a un point douloureux «là». Elle a décidé d'attendre deux jours pour voir si ça allait mieux avant d'aller consulter. Aujourd'hui, comme 97 % des personnes qui ont accès à l'internet, elle se serait fort probablement renseignée sur ses symptômes en allant sur Google. Choix risqué, car 50 % des sources sur la santé sont incomplètes ou incorrectes. Ce qui explique probablement pourquoi seulement 34 % des autodiagnostics sont bons. Sans compter que l'abondance de réponses aurait sans aucun doute alimenté son hypocondrie.

Sources: Québec Science, JAMA Internal Medicine

Crise

Le débat fait rage: en quelle année a eu lieu la bataille de Marignan? Marie est catégorique: «1515!» Jeanne ne démord pas: «Non, c'est en 1414!» Paul, qui n'y comprend rien, suggère d'aller vérifier dans un des 18 volumes de l'encyclopédie Universalis. Aujourd'hui, la consultation de Wikipédia aurait rapidement coupé court au débat et Paul aurait pu discrètement se renseigner. Des études démontrent toutefois que le quotient intellectuel moyen de la population a commencé à baisser au tournant des années 2000. Les hypothèses sont nombreuses. Mais notons que Wikipédia a été lancé en janvier 2001...

Sources: Les Échos, Wikipédia

Il n'y a pas photo!

Louis attend impatiemment que les négatifs qu'il a envoyé développer soient prêts. Les meilleurs clichés iront rejoindre sa collection de diapositives de voyage qu'il montrera lors du party de famille à Noël. La venue des appareils numériques a sonné le glas des diapositives, et Kodak a cessé de produire ces pellicules en 2009. Aujourd'hui, Louis peut prendre une photo de palmier, la traiter, la corriger et la partager sur Instagram sans même avoir besoin de quitter son transat cubain - 500 millions d'utilisateurs se connectent chaque jour sur ce réseau social. Avec un peu de chance, le cliché de Robert recevra quelques-uns des 4,2 milliards de mentions «J'aime» que se partagent les 100 millions de photos publiées chaque jour.

Sources: www.omnicoreagency.com, statistica.com, adespresso.com