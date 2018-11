Après la vie: adieu tabous!

La mort change

Signe que les manières d'envisager la fin de la vie changent, un premier Salon de la mort s'ouvre aujourd'hui à Montréal. Son organisatrice, Phoudsady Vanny, estime que le débat sur l'aide médicale à mourir a brisé un tabou et incité les gens à réfléchir à ce qu'ils voulaient pour leur propre mort. Marie-France Privyk y voit surtout quelque chose de générationnel. «Après avoir réinvité la jeunesse et la vieillesse, les baby-boomers veulent maintenant aborder la mort à leur façon», pense-t-elle.

«Il y a peut-être un changement qui s'opère, mais très lentement, estime pour sa part Josée Jacques, psychologue spécialiste du deuil qui enseigne notamment aux futurs thanatologues. Les gens sont encore dans la culture du contrôle, du bonheur.» On veut une «bonne» mort, résume-t-elle, souci qui découlerait d'un mélange d'ouverture, de marketing et d'égocentrisme.

En juin dernier, le New York Times évoquait cette transformation en assistant à la célébration funéraire d'une excentrique dame de 88 ans, présente et bien portante, qui avait organisé elle-même ses funérailles. Ou plutôt ses «FUNérailles». Cette fête, au cours de laquelle ses proches pouvaient notamment peindre un cercueil en mangeant des petites bouchées, se voulait divertissante et pleine d'amour.

Phoudsady Vanny souhaite aussi créer un effet «wow» avec son premier Salon de la mort. Elle ne parle pas d'explosions de confettis, plutôt de rencontres humaines et de réflexion. Katia, l'une des participantes au Death Café, ira à cet événement où les salons funéraires côtoieront des professionnels de la mort «nouveau genre» comme Hélène Giroux, accompagnante de fin de vie.

Aller à l'essentiel

«Apprivoiser la mort, c'est donner un autre sens à la vie», estime la femme de Granby, qui offre depuis 18 ans écoute et soins à des personnes mourantes. Le métier d'accompagnante de fin de vie n'existe pas officiellement. Hélène Giroux s'y est d'abord engagée «pour éveiller sa conscience» et se préparer au départ de ses propres parents.

«C'est un contexte très particulier, la fin de vie. On est dans l'essentiel. Je voulais travailler avec les humains, pas sur une chaîne de montage, ce qui est souvent le cas dans le système de santé», dit celle qui a été brièvement préposée aux bénéficiaires. Elle fait un travail de contact physique, émotif et spirituel avec la personne mourante, mais aussi avec ses proches, qui ont souvent besoin d'être rassurés, compris et... préparés à la fin.

«Il est difficile pour une personne en fin de vie de parler de la mort avec ses proches. Elle ne veut pas faire de peine et les proches, eux, ne veulent pas en rajouter. Les gens se protègent entre eux, constate-t-elle. Avec une personne qui n'a pas cette connexion émotive, c'est plus facile.»

«On aide les gens à apprivoiser la mort, à déterminer ce qui est important pour eux et à atteindre les buts qu'ils se fixent pour la fin de leur vie, résume Jennifer Mallmes, accompagnante de fin de vie dans la région de Vancouver. Si les choses se passent bien, la famille s'en souvient pour le restant de ses jours. Ça aide les personnes qui restent à vivre leur deuil et la personne qui va mourir à tirer le meilleur du temps qui lui reste.»

Prendre ce temps précieux pour se parler a un effet «libérateur», selon elle. «On aborde chacune des peurs, chacune des choses qui préoccupent la personne mourante et on ramène ça à ce qu'elle peut faire, dit-elle. Ça peut être écrire des cartes d'anniversaire à son enfant pour les 10 prochaines années ou acheter un cadeau de mariage, si on sait qu'on ne sera pas là pour celui de sa fille.»