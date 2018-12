Emilia: du nouveau dans Villeray

Une fraîche et lumineuse cantine portugaise a ouvert ses portes à l'angle des rues Gounod et Saint-Dominique à la fin de l'été.

C'était une bonne nouvelle pour les gens de Villeray, qui peuvent s'y attabler sans façon, midi et soir, ou tout simplement prendre leur poulet pour emporter et nourrir la marmaille.

On aime les sandwichs au poulet, avec fromage en grains et mayo piri-piri, puis les grandes salades-repas. On aime moins la vaisselle jetable lorsqu'on mange sur place.

Pour dessert, Emilia propose évidemment le pastel de nata, mais aussi des versions «twistées» de la classique tartelette à la crème, avec Nutella, Oreo, Reese, etc.

7901, rue Saint-Dominique, Montréal

http://cantineemilia.ca/