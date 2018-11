«Luncher» au Jiao

Ouvert l'été dernier rue Notre-Dame Ouest, le Jiao fait le bonheur des amoureux de dims sums réinventés et de petits plats inspirés par les cuisines asiatiques, le tout dans un cadre festif et décontracté.

Depuis peu, l'endroit a ajouté les lunchs à son offre. On navigue entre réconfortantes soupes-repas, riz frits et, notre coup de coeur, des combos de type boîte bento qui rassemblent des plats prisés de l'endroit comme le poulet général «jiao» et les wontons au beurre d'arachides.

À découvrir!

399, rue Notre-Dame Ouest, Montréal