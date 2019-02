 Karl Lagerfeld, couturier de Chanel, s'est éteint 

La maison de haute couture Chanel n'a émis aucun commentaire sur le décès de l'artiste connu à travers le monde. L'homme devenu une icône était à la tête de la maison de couture depuis 36 ans. Il est reconnu pour avoir donné un nouveau souffle à la marque Chanel.

Selon les informations confirmées par Paris Match, Karl Lagerfield avait été admis aux urgences hier. Le magasine artistique Public indique qu'il serait mort des suites d'un cancer du pancréas. En 2012, il avait été désigné le designer de l'année.

Dans le milieu, l'absence de celui qu'on surnommait le Kaiser avait été remarquée lors du dernier défilé

de l'enseigne de la rue Cambon, au mois de janvier. Des porte-paroles de la maison interrogés par l'AFP avaient alors indiqué qu'il était trop « fatigué » pour venir saluer le public. Il avait fait sa dernière apparition publique en décembre 2018, lors de l'illumination des Champs-Élysées.

Les réactions sont déjà nombreuses dans le monde de la mode. Sur les ondes de Radio-Canada, le designer québécois Jean-Claude Poitras a souligné la disparition d'un « génie », un être « flamboyant. »

« Si Yves Saint-Laurent était le roi, lui il était l'empereur, le Kaiser en faite. [...] On ne peut pas nier son génie. [...] Il aimait choquer, provoquer, parfois à la limite du bon goût. C'est un être qui a fasciné, et qui continuera de fasciner et d'influencer la mode à sa mode », a-t-il dit.

Célèbre pour ses costumes et ses lunettes noires, Lagerfield a toujours refusé de révéler sa date de naissance exacte. Mais, dans le milieu des revues people, on révèle qu'il a vu le jour à Hambourg, en 1933. L'icône de la mode s'était installée à Paris dans les années 50 avec sa mère. Passionné de mode et de dessin, il avait été engagé par le couturier Pierre Balmain comme assistant. Il avait ensuite évolué au poste de styliste pour les maisons françaises Jean Patou et Chloé, notamment.

En 1965, il devenait directeur artistique de la maison Fendi. En 1983, Lagerfeld était nommé directeur artistique chez Chanel, un poste qu'il occupera jusqu'à sa mort. Il avait également fondé sa propre ligne, qui porte son nom, en 1984.