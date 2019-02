La «révolution» des soutiens-gorges

Nadielle Kutlu

Collaboration spéciale La Presse La Presse Sans armature, sans coutures, réversible, pour toutes les morphologies, confortable, mais stylé avec un prix concurrentiel : le milieu de la lingerie féminine est en pleine effervescence pour répondre aux besoins intimes des femmes qui peinent à trouver le bon soutien-gorge. Coup de génie ou de marketing?

Avec sa nouvelle gamme de lingerie Savage x Fenty, lancée au printemps dernier, la chanteuse Rihanna propose un vaste éventail de tailles en offrant des soutiens-gorges allant du 32A au 42DD, du XS au XXXL. Des soutiens-gorges confortables, mais aussi des corsets sexy. Son objectif: offrir une lingerie qui convienne à toutes les femmes, toutes les poitrines, toutes les morphologies, toutes les couleurs de peau et toutes les envies. En moins d'un an, 1,4 million de personnes ont commencé à suivre la marque sur Instagram. Mais la star n'est pas la seule à vouloir révolutionner le monde de la lingerie. Depuis quelques années, une panoplie d'entreprises tentent de conquérir ce marché et de séduire les consommatrices. La société canadienne Knix, établie à Toronto, a lancé il y a deux ans sa gamme de soutiens-gorges sans armature en se vantant d'offrir le modèle le plus confortable du monde à un prix raisonnable (68 $): l'Evolution Bra peut être porté de huit façons (réversible, croisé, etc.), se veut performant, antibactérien et sèche rapidement. Le produit a connu un succès monstre avec une campagne des plus lucratives sur la plateforme Kickstarter, amassant 1 million et 55 000 $ en précommandes. Or, en lisant les avis publiés sur leur site, on constate que de nombreuses femmes ayant une poitrine plus forte ne l'ont pas trouvé aussi «magique» qu'elles l'espéraient. De son côté, Pepper, une entreprise américaine, cible uniquement les petites poitrines avec le Pepper All You Bra, dont les tailles vont du 36AA au B. On promet des soutiens-gorges que les femmes ayant une poitrine menue pourront remplir sans avoir à les bourrer de push-up, tout en se sentant féminines et à l'aise. À l'opposé, Trusst Lingerie, une société menée par deux ingénieures, veut révolutionner les soutiens-gorges de grande taille, en remplaçant les armatures par des éléments technologiques en 3D, tout en offrant des produits attrayants, avec support et confortables.

Agrandir La société canadienne Knix, établie à Toronto, a lancé il y a deux ans sa gamme de soutiens-gorges sans armature en se vantant d'offrir le modèle le plus confortable du monde à un prix raisonnable. Photo tirée du site de Knix

Un réel besoin Pourquoi un tel engouement depuis quelques années dans le monde des dessous féminins? Tout simplement parce que beaucoup de femmes ne trouvent pas de confort et de maintien dans les modèles existants, estime la corsetière Mélanie Méroz, qui affirme avoir déniché le bon soutien-gorge à plus de 1000 clientes. Qu'est-ce qui cloche dans l'industrie? La styliste personnelle et experte en branding personnel Isabelle Gauvin constate qu'en matière de soutiens-gorges, les femmes n'ont pas de repères. Et multiplier les offres ne fait que les mêler davantage, estime-t-elle. Sans oublier qu'excepté dans des boutiques spécialisées en lingerie, dont les produits sont souvent plus chers, les clientes reçoivent peu de conseils. «Mes clientes ne savent pas où aller, ne savent pas quoi acheter, elles sont perdues. Et elles ne connaissent plus leur grandeur parce que des joueurs ont tout mélangé, comme Victoria's Secret», déplore la styliste. Les femmes savent que le soutien-gorge peut rehausser un vêtement et avantager la silhouette, «mais c'est un casse-tête pour elles», dit-elle. Résultat: elles sont nombreuses à éviter d'en magasiner. «Beaucoup d'entreprises vont développer un aspect, mais pas toujours en connaissance de cause. Au Québec, on est dans les bralettes depuis quelques années, mais elles n'offrent pas de support. C'est un peu un accessoire. Ça rejoint une niche.» Mélanie Méroz constate que les sociétés d'ici innovent moins que les entreprises européennes et américaines. «Ici, je remarque encore qu'une taille banale comme du 32C, on n'en trouve pas facilement dans les magasins, alors qu'on devrait. Aux États-Unis, on trouve du 32DDD, du 34DDD, avec la marque américaine Bali par exemple, mais on n'a pas ces tailles ici. Il faut aussi adapter le marché à une nouvelle réalité: les jeunes filles commencent à avoir des seins plus tôt et, à 15 ans, beaucoup portent déjà du E ou du F.»

Agrandir Pepper, une entreprise américaine, cible uniquement les petites poitrines avec le Pepper All You Bra, dont les tailles vont du 36AA au B. Photo tirée du site de Pepper