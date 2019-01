 Le rose corail, une couleur qui donne bonne mine 

Il faut donc s'attendre à une arrivée en force du rose corail dans les boutiques de vêtements et de décoration, sans oublier l'univers de la beauté, où le corail teintera les joues, les lèvres et les ongles. Une couleur que l'entreprise américaine Pantone décrit comme chaleureuse, douce, tonique et rassurante.

«Ça fait partie des couleurs universelles qui vont bien à tout le monde, qu'on soit brune ou blonde», lance la styliste Louise Labrecque. «C'est la couleur bonne mine par excellence, car elle donne de l'éclat!», ajoute-t-elle. Le corail doit cependant être un mélange équilibré de rose et de pêche pour qu'il soit lumineux. «On se rend compte que tout le monde a du corail dans sa garde-robe, car c'est une couleur qui, au fil des ans, a toujours été présente dans les collections et les boutiques», remarque la styliste.

Pour les rapprochements

Le rose corail attire aussi l'attention pour d'autres raisons. «Cette couleur chaude et réconfortante incite à la communication et à la vitalité. Pantone a voulu une couleur qui donne envie aux gens de se rapprocher et de communiquer entre eux, dans un monde froid et technologique», analyse Marie-Chantal Milette, directrice de Kryptonie, l'Agence Couleur.

Cette dernière explique que ce rose corail se veut aussi proche de la nature, car la préservation des récifs de corail est cruciale à la survie des écosystèmes sous-marins. «C'est un clin d'oeil à l'importance de l'environnement, car il y a toujours un message subliminal derrière le choix de la couleur de l'année», estime la spécialiste des couleurs.