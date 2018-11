Pourquoi les mannequins ne sourient pas?

Le prêt-à-porter perd par la suite sa valeur «haute couture» et a besoin d'avoir une identité pour rayonner. Il faut donc désormais communiquer une dimension luxe que le vêtement n'a pas. Alors qui dit luxe dit inaccessible. «Le vêtement promet alors un imaginaire. Le luxe en latin, luxus, signifie superflu, écart, éloignement des choses communes et quotidiennes. On sacralise les vêtements, et les mannequins ne nous considèrent pas, on ne fait pas partie de leur monde, d'où l'absence de sourire, l'air hautain et le regard lointain», résume le professeur Marchetti.

Le rédacteur en chef du magazine de mode Dress to Kill, Stéphane Le Duc, pense que cette absence d'expression permet de mettre l'accent sur les vêtements. Même sur les réseaux sociaux, les nombreux blogueurs et influenceurs se font photographier sans sourire, sauf exception.

«Il y a une volonté d'anonymat. D'ailleurs, on ne connaît presque plus les mannequins, elles sont anonymes, sérieuses, neutres.»

Il évoque les années 90, où les mannequins étaient des superstars; la grande époque de Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer... «Quand on regarde des photos de Linda Evangelista, elle est souriante, épanouie. Ces mannequins étaient voluptueuses et le sourire suivait, puisqu'elles avaient de la personnalité. Après, il y a eu le vent contraire, les mannequins se sont effacées et le sourire a disparu.»

Il y a des exceptions. Dans les défilés de Jean Paul Gaultier, de Sonia Rykiel et de Diane Von Furstenberg, les mannequins incarnent la joie de vivre. «La créatrice américaine Diane Von Furstenberg donne la consigne à ses mannequins de sourire. Elle a une esthétique qui met en valeur la femme forte et assumée, une femme qui a du plaisir, c'est important, car c'est son image de marque», souligne Madeleine Goubau.

Vent de changement

Comme la mode fonctionne par cycles, le sourire est en train de revenir, doucement. Arielle Day, agente de mannequin chez Folio, assure qu'elle tente de casser ce stéréotype.

«C'est en train de changer. On demande à nos mannequins de montrer leur personnalité, de sourire, d'être spontanées, de rire, autant dans les magazines que dans les défilés, car on veut montrer un côté moins sérieux de la mode.»

La photographe Maude Arsenault pense aussi que le sourire s'invite davantage dans les campagnes. Certains de ses collègues reconnus montrent des femmes plus souriantes, tout comme certaines marques. «On met de l'avant de nouveaux modèles féminins, des femmes épanouies, libérées, plus authentiques, et des modèles issus de la diversité, on sent qu'il y a un changement.»