Sahib: saveurs indiennes et végétales à Pointe-Claire

Et c'est ainsi que je me suis retrouvée tout récemment, une fois la folie des Fêtes passée, à Pointe-Claire, chez Sahib, dont il m'avait dit du bien.

Mais la question m'a surtout fait réaliser que je devrais plus souvent partir à la recherche d'adresses nouvelles dans nos couronnes. Et c'est l'idée que j'avais en tête quand, peu après, je me suis retrouvée face à face, pour une entrevue, avec un génie du génie, un professeur de Concordia d'origine indienne, mais installé depuis longtemps à Pierrefonds. «Où va-t-on, dans l'Ouest-de-l'Île, pour manger indien?» lui ai-je demandé. Il m'a donné une liste d'adresses.

Je cherchais des prix raisonnables aussi, vu les excès de décembre. Et Sahib offre tout ça, niché dans un immeuble sans façon, à l'angle des boulevards Saint-Jean et Hymus. On y entre sans attendre et on découvre un espace aux murs de bois foncé, avec un bar, comme les vieux restaurants indiens de Londres, des écrans télé où quelques convives, le soir où nous sommes passés, regardaient du baseball. Sur les tables, de petits réchauds à bougies attendent les plats servis dans des casseroles de métal.

Les classiques au rendez-vous

Le menu n'a pas surpris la famille de mangeurs nord-américains que nous sommes. Les classiques sont au rendez-vous. Du poulet au beurre, du pain nan, du paneer aux épinards, du chutney à la menthe et au tamarin. Mais de petits détails ici et là nous ont fait sourire, comme ces carottes marinées, acidulées, encore croquantes, qu'on sert en amuse-bouche avec le papadum, les croustilles de farine de lentilles très légères souvent apportées en début de repas pour commencer à calmer les appétits. On a aussi été comblés par le moelleux des beignets - bhajia - d'oignons aux pois chiches ou par la sauce crémeuse épicée, mais aussi légèrement beurrée et tomatée, des boulettes d'agneau apportées en entrée.

Est-ce que ce repas était parfait? Non. J'ai ajouté du sel sur à peu près tout. Mais c'est tout ce qui manquait pour rendre les plats charmants comme le sag paneer, ce ragoût de morceaux de fromage baignant dans une sauce riche aux épinards qui réchauffe le coeur, surtout quand on le mange avec de gros morceaux de pain nan très moelleux, encore chaud, qu'on défait avec les doigts. Parfait pour les végétariens.

Autre grand succès, l'aloo gobi adraki, une combinaison de chou-fleur et de pommes de terre, cuits ensemble avec des tomates, de la coriandre, des oignons, du gingembre... Encore ici, on aime la combinaison relevée de légumes qui réconfortent subtilement.

Seul déception marquée: les crevettes au tandoori, bien épicées et acidulées, mais trop cuites, coriaces.

Au dessert, on nous avait recommandé les gulab jamoon, des petites boules façon beignets, flottant dans un sirop parfumé qui ne l'était pas assez. On cherchait l'eau de rose et la cardamome. Le thé au lait aux épices pourrait aussi être travaillé un peu plus. Mais on est quand même repartis repus, réchauffés et plus que jamais convaincus que la cuisine indienne demeure la reine du menu végétarien.