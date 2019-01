Goûter le monde en banlieue de Toronto

(SCARBOROUGH, Ontario) La banlieue multiethnique de Toronto recèle des restaurants de toutes les cultures. La chroniqueuse Marie-Claude Lortie y est partie à la découverte de saveurs franches et exotiques, en compagnie du blogueur et chroniqueur torontois d'origine sri-lankaise Suresh Doss. Tour du monde à Markham et à Scarborough...

Après un arrêt chez Kostas, chemin Ellesmere, pour un snack de spanakopita - un feuilleté d'épinards - et pour contempler l'offre spectaculaire de produits grecs, marquer le début de notre périple par les saveurs d'une immigration datant du milieu du siècle dernier, on part en direction de Mamajoun, où de la pizza arménienne nous attend. Une pâte de blé fine et croustillante, du sumac, de la tomate, des olives, du thym... Les garnitures, au choix, sont déposées sur ces pâtes rondes que l'on replie en sandwichs. Il faut que je gère mon estomac, donc j'emballe le tout après trois bouchées, mais j'en mangerais deux au complet, avec extra olives vertes.

Il y a le vieux centre historique de la rue Spadina, bien sûr, mais les carrefours chinois se retrouvent aussi de Markham à Richmond Hill, en passant par Mississauga et Scarborough, au nord, à l'est et à l'ouest de la ville centre.

Toronto est au coeur du multiculturalisme canadien. Sa population est ultradiversifiée. Au dernier recensement, plus de la moitié de la population a déclaré faire partie d'une minorité visible. Au centre de Toronto, il y a Chinatown, Greektown, la petite Pologne de Roncesvalles, la Petite Italie, la Petite Inde... Et ça, ce ne sont que les quartiers traditionnels.

Peu après être sorti du Don Valley Parkway pour emprunter le chemin Ellesmere, il me montre un regroupement de boutiques et de restaurants, tous ayant pignon sur rue ou plutôt sur parking. «Ça, c'est typique», dit-il. Dans ces «mini-malls» de banlieue, sur un seul niveau, on voit de tout. Des restos jamaïcains, chinois, sri-lankais, grecs... C'est dans ce genre de constructions qu'on va manger aujourd'hui.

«Tu vois ce petit centre commercial?», me demande mon guide, Suresh Doss, l'éditeur du magazine Foodism qui parle de cuisine ethnique le matin à la radio de la CBC à Toronto et qui a préparé cette tournée de ses adresses préférées.

Il est assez tard en ce matin de début d'hiver pour que les légendaires bouchons de circulation torontois se soient adoucis. Mais de toute façon, on roule à l'envers du trafic. Contrairement à tous ceux qui quittent la banlieue pour venir travailler en ville, nous, on part du centre à la découverte de la banlieue. On s'en va manger à Scarborough.

Direction Chine

La balade se poursuit, direction Chine, avec Kong Kee Barbecue dans un centre commercial de l'avenue Midland. Là, on entre dans un univers d'immigration plus récente, celle venue de Hong Kong, juste avant la rétrocession de 1997. Chez Kong Kee, on n'est pas content que je prenne des photos. C'est chaotique. Mais c'est bondé. Et tout est affiché en cantonais. Ici, on vient chercher de la viande sur le barbecue, laquée - porc, poulet surtout -, pour des prix dérisoires. Pour 5 $, on en a pour un repas complet, incluant une boisson. La viande est tendre, contrairement à l'attitude de la dame derrière le comptoir.

On part manger tout ça aux tables installées dans le centre commercial adjacent. Suresh me raconte qu'un jour, en cherchant les toilettes, il a découvert une autre section du centre commercial où sont installées toutes sortes d'épiceries, mais aussi une toute petite boulangerie, la Fragrant Bakery, où nous allons chercher des gâteaux. J'adore. Suresh me tend une pâtisserie: «C'est un gâteau de femme.» Le lao po bing est fait avec de la pâte feuilletée et une garniture au melon, à la pâte d'amandes et au sésame, parfumé au cinq-épices. C'est la première fois que je goûte à une telle confection. C'est un peu sucré, doux, riche. La pâte se défait en flocons. On goûte aussi à la version du «mari», où la garniture est salée, faite de porc au barbecue haché et de noix. Dans les deux cas, c'est la pâte feuilletée, qui fond dans la bouche, qui rend accro.