Japon L'effervescence de la ligne de métro Yamanote

(Tokyo) En service depuis 1885, la « Yamanote » est la plus importante et la plus connue des lignes ferroviaires à Tokyo, avec des millions de passagers s’entassant chaque jour dans ses très caractéristiques wagons verts et gris qui sillonnent les 35 kilomètres de cette boucle.