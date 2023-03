Cela n’a pas été facile, parfois même franchement pas évident, mais Mathieu Germain s’est réinvité parmi les meilleurs boxeurs de la division des super-légers en disposant de l’Ontarien Steven Wilcox, jeudi soir, en demi-finale du gala Pascal-Eifert à la Place Bell.

Avec sa victoire par décision unanime, le boxeur de Mascouche a décroché la ceinture intercontinentale de l’International Boxing Federation. Il sera donc réintégré dans le top-15 des aspirants de l’organisme de sanction.

« Je suis content de moi, j’ai gagné, je reviens dans le top-15 mondial », s’est réjoui Germain (22-2-1, 9 K.-O.) sur le ring quelques secondes après la confirmation de sa victoire.

Le grand Wilcox (24-4-1, 7 K.-O.) lui a donné du fil à retordre, particulièrement en fin de combat. Le Québécois de 33 ans a été coupé à l’œil droit au neuvième round, ce qui a nécessité une visite du médecin.

Deux juges ont remis des cartes de 97-93, tandis que le troisième a noté le combat 96-94.

Le meilleur assaut du favori de la foule a été le quatrième. Germain a réussi à passer trois crochets de gauche au visage, dont un qui a paru ébranler son vis-à-vis.

« Steven a été plus dur à toucher de façon propre que je le pensais, a admis Germain, limité par sa taille de 5’6. C’est un bon boxeur avec beaucoup d’expérience. Je suis content, je suis champion. »

Germain, maintenant entraîné par Stéphane Larouche, signe ainsi son quatrième gain consécutif après son revers par K.-O. contre Yves Ulysse fils à Rimouski en 2020.

« Je veux aller me battre à l’extérieur, a-t-il annoncé au promoteur Yvon Michel. On va voir les offres qu’on aura, on va y aller et on va gagner. »

Surprise en sous-carte

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Karla Ramos Zamora

En sous-carte, Karla Ramos Zamora (10-9-1, 3 K.-O.) a causé la première surprise de la soirée en l’emportant par K.-O. technique conte la Montréalaise d’adoption Jessica Camara (10-4, 2 K.-O).

La Mexicaine de 29 ans a matraqué Camara au quatrième assaut, forçant l’arbitre Martin Forest à stopper le duel à 1 min 46 s. Ramos Zamora, qui avait perdu contre la Québécoise Leila Beaudoin au Casino en septembre et contre la nouvelle retraitée Marie-Ève Dicaire en 2016, met ainsi la main sur la ceinture internationale des super-légères de l’IBF.

Dur revers pour Camara, qui s’était battue pour un combat d’unification en 2021. Elle ne s’est pas assez méfiée de la puissance de la Mexicaine.

L’Irlandais Joe Ward (9-1, 5 K.-O.) s’est assuré de fêter la Saint-Patrick de vendredi dans la joie grâce à un knock-out technique contre le Mexicain Mario Andrade Rodriguez (7-1, 4 K.-O.) au premier round. Deux crochets de gauche ont envoyé le Mexicain au tapis. Une autre frappe de la gauche a forcé l’arbitre à mettre un terme au combat à mi-chemin de l’assaut.

Chez les poids plumes, après un premier round serré, Caroline Veyre (3-0) a rapidement pris l’ascendant sur sa rivale Anaëlle Angerville (5-2-1) pour s’imposer par décision unanime à l’issue des six rondes. Un seul juge a donné un round à la Française, championne mondiale de muai-thaï, la boxe thaïlandaise, qui a agi comme remplaçante à deux semaines d’avis.

Énergique, Veyre a été particulièrement adroite pour éviter les coups lancés par son adversaire, qui a bien attaqué le début de combat, mais semblé manquer d’essence vers la fin.

Plus tôt, l’Italo-Cubain Yoel Angeloni (2-0, 1 K.-O.) a fait payer le Mexicain Alexander Calixto (1-2) pour un coup sous la ceinture au deuxième round, l’envoyant au tapis dès la reprise et forçant l’arbitre à arrêter le duel après le compte. Le gaucher de 19 ans, que le co-promoteur Lou DiBella annonce comme un futur champion mondial, a récolté son premier K.-O.

En lever de rideau, dans un match plus chaudement disputé que les notes ne l’ont indiqué, l’Ontarienne Amanda Galle (8-0) a eu le dessus sur la Mexicaine Lorena Cruz Aispuro (4-3) par décision unanime.