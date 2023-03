Présence de la Russie

Boxe Canada boycottera les Mondiaux de boxe

(Toronto) Boxe Canada a annoncé mardi qu’elle boycottera les prochains Championnats du monde de boxe masculine et féminine en raison de la présence de la Russie et de la Biélorussie, et aussi à cause de la manière dont l’organisation qui chapeaute la discipline sur la planète est dirigée.