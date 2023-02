(Perth) Alexander Volkanovski, champion des poids plumes et meilleur combattant de l’UFC toutes catégories, s’offre un défi de taille dimanche, chez lui en Australie, où il affronte le Russe Islam Makhachev, champion des poids légers, dans le combat principal de l’UFC 284.

Agence France-Presse

« Je suis dans une bonne position en ce moment, mais j’essaye d’être l’un des plus grands », a lancé l’Australien au cours de la conférence de presse d’avant combat.

Pour asseoir sa renommée sur la planète MMA, Volkanovski, qui reste sur 22 victoires de suite dans sa catégorie, prend donc le risque de monter en poids pour aller chercher une deuxième ceinture, et pas n’importe laquelle : celle détenue par la terreur des légers Islam Makhachev, 31 ans.

En cas de victoire, l’Australien de 34 ans deviendrait seulement le cinquième « champ-champ » de l’histoire de l’UFC, c’est-à-dire champion dans deux catégories différentes. Un exploit qui lui permettrait de légitimer son rang de numéro un au classement « livre pour livre » de l’UFC.

N.1 contre N.2

Face à Makhachev, Volkanovski n’est pas donné favori, mais le statut d’outsider ne lui a jamais fait peur.

« J’ai toujours été le plus petit et le plus sous-estimé. Mais j’ai toujours tout surmonté », a déclaré l’Australien, ancien avant de rugby malgré son 1,68 m. « Dimanche, je vais choquer le monde et j’ai vraiment hâte de le faire. »

Favori pour conserver son titre, Makhachev, qui domine Volkanovski de 10 cm, débarque en Australie fort de onze victoires de rang, dont la dernière a particulièrement marqué les esprits.

En octobre dernier, le Russe avait mis la main sur la ceinture des légers et détrôné le Brésilien Charles Oliveira, réussissant à soumettre le détenteur du nombre de soumissions à l’UFC dès le deuxième round.

Cette fois, il ne pourra pas compter sur la présence dans son coin de son mentor Khabib Nurmagomedov, même si l’ancien roi invaincu de la catégorie lui prodigue encore ses conseils.

« Makhachev va épuiser Volkanovski, le mettre au sol et le soumettre », a d’ailleurs prédit Nurmagomedov.

Quel que soit le vainqueur, les 15 000 spectateurs de la RAC Arena de Perth assisteront avec ce combat à un évènement historique dans l’histoire de l’UFC, puisque jamais encore le numéro 1 du classement toutes catégories n’avait affronté son dauphin dans l’octogone.

Le vainqueur pourra donc s’enorgueillir du statut de meilleur combattant de l’UFC.

Parmi les autres duels au programme de cet UFC 284, Yair Rodriguez, numéro 2 de la catégorie, sera opposé à Josh Emmet, 5e mondial, pour le titre intérimaire des poids plumes.